Dacian Ciolos a reactionat, pe Facebook, la proiectul de modificare a pensiilor speciale.

"Raluca (Raluca Pruna, fostul ministru al Justitiei - n.r.) a fost mai rapida decat mine in a rememora ceea ce am trait anul trecut cand atrageam atentia ca pensiile speciale votate in Parlament aproape pe banda rulanta sunt ipocrizie electorala exprimata pe spatele tuturor romanilor care creeaza valoare in tara asta. Iata ca atunci cand esti pus sa tragi la caruta parca altfel se simte pe spatele tau biciul populismului care se incolaceste de-asupra capului in campania electorala. O parte a raului e deja facut. O alta parte ne asteapta intelepciunea sa-l evitam", a scris Dacian Ciolos, pe Facebook.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat recent ca trebuie oprita cresterea pensiilor speciale, in caz contrar fiind periclitat sistemul de pensii de stat in ansamblul sau.

”O sa ne confruntam cu o reactie foarte nervoasa din partea unora, dar eu cred ca trebuie (...) sa stopam o crestere aberanta. Daca avem in plata pensii de 33.000 de lei si le lasam sa se duca in cativa ani la 66.000, va spun ca sistemul nu mai tine, crapa si atunci suntem obligati sa luam niste masuri care nu sunt foarte populare, dar suntem obligati sa le luam”, a declarat Olguta Vasilescu.

Ministrul Muncii a mai spus ca Guvernul va da o OUG prin care pensiile care nu se bazeaza pe principiul contributivitatii nu vor mai fi indexate in functie de salariile celor aflati in activitate, ci doar cu rata inflatiei. Termenul de aplicare a ordonantei va fi de 15 septembrie, data pana la care cei care doresc se pot pensiona in conditiile aflate in vigoare.

Sursa foto: Facebook / Dacian Ciolos