"Partidul Uniunea Salvati Romania a initiat un pachet de legi care interzice accesul societatilor cu actiuni la purtator la contracte cu institutii publice, astfel incat firmele capuse si neperformante controlate de baronii PSD care au jefuit statul in ultimii ani sa fie decuplate de la robinetul banilor publici.", scrie News.ro.

"Actiunile la purtator sunt una dintre metodele larg folosite in activitatile ilegale de spalare a banilor, intrucat anonimitatea proprietarului actiunilor face imposibila verificarea eventualelor conflicte de interese sau situatii de trafic de influenta", anunta formatiunea, intr-un comunicat de presa intitulat "USR pregateste falimentul lui Liviu Dragnea".

Senatorul USR Silvia Dinica, unul dintre initiatori, sustine ca legislatia actuala permite functionarilor publici aflati sub incidenta Legii nr. 176/2000 sa ascunda cu usurinta fluctuatiile nejustificate ale averilor rezultate din facilitarea ilicita a accesului la contracte de achizitie publica pentru companiile cu actiuni la purtator pe care le controleaza, prin intermediul carora incalcarile legislatiei privind conflictul de interese pot fi musamalizate cu usurinta.

Proiectul face referire la Tel Drum, societate cu actiuni la purtator, care a avut in ultimii 5 ani peste 100 de contracte cu fonduri publice conform SEAP. "In urma dezvaluirilor recente ale jurnalistilor de la Rise Project, exista suspiciunea ca detinatorul actiunilor la purtator din societatea Tel Drum SA ar fi chiar Liviu Dragnea, ceea ce ar fi foarte grav deoarece ar putea pune sub semnul semnul intrebarii legalitatea modului in care aceasta societate a obtinut contractele cu entitati administrative conduse direct sau prin interpusi ai liderului PSD", se mai arata in comunicat.

Pachetul legislativ initiat de USR vizeaza modificarea legilor achizitiilor publice (98/2016, 99/2016 si 100/2016) in sensul interzicerii participarii la licitatii a societatilor cu actionariat secret, neverificabil, asa cum sunt cele cu actiuni la purtator. Mai mult, se interzice si prelungirea si/sau suplimentarea contractelor deja semnate cu aceste societati la data intrarii in vigoare a legii de modificare.

Parlamentarii USR au depus o serie de amendamente si la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, deoarece exista cazuri de contracte cu fonduri publice care nu intra sub incidenta legilor achizitiilor publice. Amendamentele USR interzic societatilor controlate in orice mod de stat contractarea firmelor cu actiuni la purtator. Sanctiunea este nulitatea contractelor si amendarea vinovatilor (de la 1.000 la 5.000 Lei), iar amenda nu inlatura raspunderea penala.

Initiatorii pachetului de legi care a fost depus saptamana aceasta sunt Silvia Dinica, Silviu Dehelean, Nicusor Dan, George Dirca, Stelian Ion si Cristian Ghica. USR a initiat si alte demersuri in urma articolelor publicate de Rise Project, precum o sesizare la DIICOT, privind afacerile lui Liviu Dragnea, dar si o sesizare la ANI, privind averea sefului PSD.

