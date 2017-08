”Sunt foarte multi angajati in Parlament. Si parlamentarii sunt foarte multi, dar si personalul, acei aproximativ 3.500 de angajati, este un numar imens. Este vorba de 3.500 de angajati, in afara de cei aproape 500 de senatori si deputati si fara angajatii din cabinetul parlamentarilor. Ganditi-va ca sunt ministere care cumulat nu au atatia angajati. Si pentru ce? Vedeti dumneavoastra o avalansa de initiative legislative? Structura este mult supradimensionata si nu este normal. Si acest lucru se intampla in multe entitati publice, nu doar in Parlament”, a afirmat Teodorovici, pentru News.ro.

El considera ca ar trebui regandita structura Parlamentului si ca este necesara o structura cu aceeasi personalitate juridica, nu doua ca in prezent, pentru Camera Deputatilor si pentru Senat.

”Sunt bugete separate, ceea ce nu mi se pare normal. Nu este in regula, de exemplu, ca atunci cand vrei sa reabilitezi o fatada a Parlamentului, sa puna, sa zicem, bani doar Senatul, dar Camera poate nu vrea sa puna bani sau sa nu aiba resursele financiare necesare", a spus Teodorovici.

El considera ca ar trebui sa existe un singur buget si o singura entitate juridica pentru Parlament.

”Trebuie vazut exact ce face personalul, inclusiv pe grupuri parlamentare, pentru ce au fost ele infiintate. Face fiecare sau nu ce are de facut? Este eficient modul in care au fost gandite structura si atributiile acestui mamut care este Parlamentul? Eu zic ca nu”, a mentionat Teodorovici.



Fostul ministru al Finantelor considera ca Romania nu este in pericol sa ajunga intr-o noua criza economico-financiare, insa pentru ocrestere sustenabila trebuie restructurate companiile de stat cu pierderi.

”Avem foarte multe gauri negre in care banii se cheltuie intr-un mod total nejustificat, iar acest lucru poate avea repercusiuni in viitorul apropiat. Asta ar fi principala noastra zona de risc. Sunt foarte multe relatii intre companii de stat care sunt de domeniul ajutorului de stat nepermis. Si atunci cand Comisia Europeana se va 'trezi' si va discuta cu Romania in alti termeni pe acest subiect, veti vedea cate se vor intampla peste noapte”, a avertizat Teodorovici.

El da ca exemplu CFR, care transporta pentru Oltchim anumite materii prime.

”Atata timp cat Oltchim are datorii la stat, tu, ca stat, nu-i mai poti permite facilitati, ca asta insemna ajutor de stat. Felul in care ANAF se comporta cu anumite companii, pe unele poate le scapa intamplator, in timp ce pe altele pune o presiune mai mare. Este o forma de ajutor de stat sau de practica neloiala pe care, din pacate, statul o practica”, a spus Teodorovici.

Senatorul PSD considera ca Romania trebuie sa renunte la aceste forme de ajutor de stat.

”In 2015 a fost acordat un ajutor de stat Institutului Cantacuzino, de exemplu, care din pacate nici azi nu produce. Nici pana azi nu s-a facut absolut nimic. Poate si taxa de clawback trebuie regandita, in asa fel incat noi sa-i incurajam pe cei care vor sa produca in Romania medicamente”, a mentionat Teodorovici.

Senatorul a criticat masura Guvernului de modificare a sistemului contributiilor sociale obligatorii,care vor fi datorate, de la 1 ianuarie 2018, integral de catre angajat, insa obligatia stabilirii, retinerii si platii acestora catre bugetele de asigurari sociale va reveni, in continuare, angajatorului.

”Nu inteleg de ce se vine cu astfel de masuri care inca nu au fost de nimeni cerute. Vino cu ceea ce piata cere. Sunt si foarte multe blocaje care in alte tari nu se intampla”, a spus Teodorovici.

Senatorul nu este de acord nici cu taxarea muncii part-time ca pe cea cu norma intreaga.

”Daca tipul tau de activitate iti cere sa ai angajati doar pentru o parte din zi, eu nu pot plati pentru ei ca angajator obligatiile pentru sanatate si pentru partea sociala la nivelul unui salariu minim pe economie, nu poti face asta. Tu, ca stat, trebuie sa ajuti mediul economic”, a declarat presedintele Comisiei de buget, finante din Senat.

In plus, senatorul considera ca artrebui eliminat salariul minim pe economie, cel putin pentru sectorul privat.

”Trebuie regandita filosofia. Ca stat, stabilesti care este cosul minim pentru un roman, sa se descurce in viata de zi cu zi, in conditii minimale. Daca este 1.450 lei, poti impune aceasta suma in sectorul bugetar, nu pentru cel privat. Pentru sectorul privat, trebuie gasite stimulente, ca acesta sa fie determinat sa nu ofere salarii sub 1.450 lei”, spune el.

