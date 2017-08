„Impotriva a ceea ce s-a vehiculat in presa si in spatiul public cu privire la o asa zisa hemoragie a plecarii cadrelor ca urmare a aplicarii a OUG privitoare la pensiile speciale, acest lucru nu are cum sa se intample. Sigur ca sunt persoane care vor sa profite de conditiile avantajoase, dar acest lucru nu pune sub nicio forma in pericol functionarea sistemelor mari, ma refer aparare, ordine publica sau justitie”, a afirmat presedintele Senatului.

La remarca presei care i-a spus ca mai multe persoane din sistemul militar si-au depus cerere de reangajare dupa cea de pensionare, Tariceanu a precizat ca Guvernul va elabora un proiect de lege prin care sa se interzica reangajarea acestora, scrie News.ro.

„Ceea ce am discutat cu primul-ministru si cu ministrul Muncii si cu ceilalti ministri este urmatorul lucru, ca odata facuta cererea de pensionare si pensionarea efectiv facuta sa nu mai poata exista si posibilitatea reangajarii pe acelasi loc, pe aceeasi functie sau in acelasi minister sau in alte ministere. Oamenii trebuie sa se hotarasca, ori vor sa fie pensionari, ori daca sunt apti de munca, raman la munca. Se va modifica legea, in asa fel incat sa nu poata sa nu poata sa functioneze in acest sistem dual, pentru ca nu e corect. Nu poti sa fi si salariat, sa ai si venituri salariale si pensie. Va veni un proiect de lege probabil din partea Guvernului. Poate sa fac si pe ordonanta, o sa hotaram in perioada urmatoare”, a conchis Calin Popescu Tariceanu.