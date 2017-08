Traian Basescu il acuza pe Liviu Dragnea, pe care il numeste "teparul de Teleorman", ca a convocat sesiunea extraordinara a Parlamentului pentru astazi, pentru a da Guvernului prilejul sa adopte "ordonante de urgenta care vor face pulbere tot programul de guvernare cu care Dragnea a inselat un popor intreg in campanie".

"Teparul de Telorman, Liviu Dragnea, a convocat sesiune extraordinara a Parlamentului pentru marti, la ora 15. Sesiunea extraordinara va prilejui guvernului Tudose ocazia unor ordonante de urgenta care vor face pulbere tot programul de guvernare cu care Dragnea a inselat un popor intreg in campanie. Un program pe care incompetentul Valcov i l-a servit, iar „pacaliciul” de Teleorman l-a inghitit fara sa inteleaga aberatiile din acest program", a scris Traian Basescu, pe Facebook.

Mai mult, fostul presedinte il numeste pe Liviu Dragnea "las", deoarece a convocat sesiune extraordinara, dupa care a intrat in concediu.

"Drama mare nu este ca Dragnea, in incompetenta lui, a crezut intr-un program fantezist. Marea problema este ca 3 milioane de romani, votanti ai PSD, in propria lor naivitate, iar pentru unii saracie, l-au crezut. Si, pentru ca lasitatea acestui tepar ordinar, care este Liviu Dragnea, sa fie pe deplin ilustrata, teparul de Teleorman a convocat sesiune extraordinara si a intrat in concediu, delegand atributiunile vicepresedintelui (lacheului) Iordache", a mai scrie Traian Basescu.

Deputatii si senatorii se intrunesc in sesiune extraordinara, incepand de marti, pentru a aproba ordonantele de urgenta adoptate de catre Guvern saptamana trecuta referitoare la modificarea modului de calcul al pensiilor militare, plafonarea indemnizatiilor de crestere a copilului si cresterea salariilor politistilor.

Sursa foto: Agerpres