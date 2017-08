Vicepresedintele PNL Florin Citu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca numarul real de zile libere de care beneficiaza bugetarii este de aproape 30, pentru ca „Guvernul, in scop electoral, asigura «punti» care practic dubleaza numarul zilelor libere stabilite legal”. Senatorul afirma ca acest lucru va afecta negativ PIB-ul Romaniei, precizand ca, in Uniunea Europeana, doar Bulgaria, Ungaria si Letonia au mai multe zile libere legale decat Romania.

„Liviule, de ziua ta ne dai si noua liber? Haideti sa va spun de ce promisiunile premierului in care ne anunta ca deficitul bugetar pe finalul acestui an va ramane in limita de 3% sunt «bull shit» - ca sa-l citez pe carmaci”, a scris, sambata, pe Facebook, senatorul liberal, potrivit News.ro.

El a precizat ca „balivernele legate de faptul ca vom recupera in urmatoarele 6 luni ce nu s-a facut in primele 6 sunt doar baliverne”.

„In Romania, in 2017, avem 14 zile libere legale de la «stat». Cu doua mai multe ca in 2016. Aproape toate au aparut ca urmare a unor initiative parlamentare. Un calcul simplu pentru 2017 ne arata ca pana in acest moment romanii au avut deja 12 zile libere. O verificare simpla arata insa ca prin «marinimia» guvernelor rosii numarul real de zile libere este mai aproape de 30. Asta pentru ca Guvernul, in scop electoral, asigura «punti» care practic dubleaza numarul zilelor libere stabilite legal”, a afirmat Citu.

El a tinut sa sublinieze ca, in Uniunea Europeana, doar Bulgaria, Ungaria si Letonia au mai multe zile libere legale decat Romania, acest lucru afectant PIB-ul Romaniei.

„Iar pentru a vedea impactul asupra PIB-ului al zilelor libere legale, un studiu al Centre for Economics and Business Research arata ca cele 8 zile libere legale din Marea Britanie inseamna un PIB mai mic cu 3,2 miliarde lire sterline pe an. Iar Marea Britanie este una dintre cele mai bogate si mai productive tari (inca) din UE. Si niciuna dintre aceste tari nu face «punti», doar poduri si drumuri adevarate. La «punti» suntem campioni”, a aratat liberalul.

Florin Citu a subliniat ca Romania nu se va putea incadra intr-un deficit de sub 3%.

„Revenind la Romania, PSD ne spune ca in acest an vom produce un PIB de 816 miliarde lei. In primul trimestru am reusit 185 de miliarde. Mai avem 650 de miliarde, in conditiile in care luna august este luna de concedii iar statul ofera «punti» cu nemiluita”, a spus senatorul.

„Conform Codului muncii din Romania in 30 de zile aceste zile libere, daca sunt lucrate, trebuie compensate sau platite. In practica, numai bugetarii beneficiaza de aceste zile libere. Adica cei care nu produc efectiv plusvaloare in economie. Nu va mai spun ce se intampla in institutiile publice in zilele libere cand oamenii spun ca vin la serviciu pentru a fi platiti dublu dar in realitate nu apar niciodata”, a explicat Citu si a spus ca este ingrijorat de faptul ca numarul acestor zile se va mari in continuare.

„Va las pe dumneavoastra sa judecati daca este normal ca un numar de smecheri angajati la stat sa hotarasca pentru toata Romania cresterea acestui numar de zile in continuare. Mai ales pentru ca nu o fac din convingere, ci doar pur electoral”, a mai scris acesta pe pagina de Facebook.

Citu a afirmat ca Romania nu-si permite acest lucru si este momentul sa fie limitat numarul zilelor libere.

„Situatia economica nu ne permite sa muncim efectiv aproximativ 9-10 luni pe an. Asta pentru ca in acest moment sunt 3,6 milioane de romani care lucreaza pentru sustinerea financiara a 5 milioane de pensionari si 1,25 milioane de bugetari. La asta adaugati cam 10% din forta de munca care emigreaza in fiecare an. Si tot cei 3,6 milioane trebuie cumva sa gaseasca resurse sa faca investitii ca sa dezvolte Romania pe termen lung. Eu sunt sigur ca nu se poate”, a mai spus Citu.

