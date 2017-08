Fostul presedinte al USR, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca nu va reveni intr-un partid care „se pozitioneaza altfel decat in campania electorala” si anunta ca in cazul in care partidul reconsidera si spune ca pe initiativa de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei nu are o pozitie unitara, atunci revine in formatiunea politica.

"Nu ma intorc intr-un partid care se pozitioneaza altfel decat am vorbit in campania electorala (...) Ma voi intoarce in USR atunci cand convingerile mele sunt aceleasi cu ale partidului. (...) Daca la un moment dat partidul reconsidera si spune ca pe aceasta chestiune nu are o pozitie unitara, atunci da, revin in partid. In acest moment, sunt in afara USR”, a declarat Nicusor Dan, potrivit News.ro.

El a precizat ca ramane parlamentar si ca va colabora cu oricine. „Probabil ca voi colabora ca parlamentar afiliat”, a mai spus Nicusor Dan.

Fostul lider USR considera ca referendumul organizat in interiorul USR a divizat formatiunea.

”A fost un referendum cu un scor strans, ceea ce dovedeste inca o data ca discutia asta nu trebuia sa aiba loc acum. Este o divizare si in ceea ce priveste membrii USR, cat si in ceea ce priveste publicul pe care USR il are. Eu vreau sa multumesc celor care au militat pentru ca patidul sa-si pastreze pozitia din campania electorala si sa ii asigur ca raman in politica”, a subliniat Nicusor Dan.

Peste jumatate dintre membrii USR, respectiv 52.7%, au votat pentru pozitionarea partidului fata de initiativa de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei, votul impotriva redefinirii familiei fiind majoritar, 864 de membri pronuntandu-se in acest sens, anunta formatiunea, precizand ca la referendumul intern incheiat duminica la ora 24:00, din totalul de 1829 de membri USR au votat 1453, prezenta finala la vot fiind de 78%.