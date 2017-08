Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat, marti, despre perchezitiile care au avut loc la ferma de porci a fiului sau. Acesta a sustinut ca este o ancheta in curs si nu stie ce s-a gasit la descinderi.

"E o ancheta in curs, habar nu am ce e acolo. Inteleg ca orice om poate sa fie anchetat din Romania, si eu, si dumneavoastra. Cred ca asta este un lucru bun, sa se faca perchezitii la cat mai multe firme, poate incet, incet o sa se inchida aceste firme si lasam loc pe piata la altii. Nu stiu cine e vizat, cine nu e vizat, ce au gasit la perchezitii, daca au perchezitionat si porcii”, a spus Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

Ilie Liviu Dragne, administratorul fermei de porci Salcia, din judetul Teleorman, detinuta de Valentin Stefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, se afla sub control judiciar. Dragne este cercetat intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro.

Ilie Liviu Dragne a fost audiat joi la Politia Sectorului 1 Bucuresti, iar ulterior a fost retinut de catre procurori pentru 24 de ore, sub acuzatia de evaziune fiscala.

Procurorii au stabilit ca in contabilitatea a 12 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcinelor, in perioada 2010-2016, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, au fost mentionate in contabilitate cheltuieli nereale, fapt care a dus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 39.873.671 lei (echivalentul a 9.079.017 euro), din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat si 24.058.469 lei TVA dedus nelegal.

Ferma Salcia, al carei obiect principal de activitate este cresterea porcilor, are 240 de angajati. In 2015, a inregistrat un profit de 89.265 lei la o cifra de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei si un profit net de 52.255 lei.

Sursa foto: Agerpres / MIHAI POZIUMSCHI