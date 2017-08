"Un principiu pe care il avem in programul de guvernare este acela ca femeile care au mai mult de trei copii trebuie sa aiba varsta redusa de pensionare cu sase ani. Va spun ca am intalnit foarte multe persoane in aceasta perioada care ma intrebau, OK, de cand se aplica? Adica, se aplica pentru mamele care au deja trei copii sau pe viitor, dar sunteti siguri ca nu va veni cineva care sa modifice legislatia, pentru ca eu am doi copii si ma gandesc sa mai fac un copil tocmai ca sa beneficiez de aceasta prevedere", a spus Lia Olguta Vasilescu, potrivit News.ro.

Ministrul a precizat ca aceste masuri vor fi "amplu" discutate in tara cu organizatiile de pensionari, dar si cu alte categorii interesate de lege.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca au fost finalizate mai multe variante ale noii Legi a pensiilor, care vor fi prezentate coalitiei de guvernare pentru a fi aleasa cea finala, care va fi apoi prezentata public si trimisa Parlamentului. Noua lege a pensiilor ar putea fi adoptata in luna decembrie, daca nu va fi intoarsa de catre presedintele Klaus Iohannis.

Sursa foto: goodluz, Shutterstock