Fratele meu a parasit Romania in urma cu multi ani, alegand sa isi cladeasca o familie intr-un stat civilizat, nordic. Nu o sa uit o reactie a lui atunci cand, dupa mai multi ani in civilizatie, ordine, curatenie si respect pentru banii cetatenilor, s-a reintors in tara si l-am condus de la aeroport in Bucuresti. Am trecut pe langa un camion care, hurducaindu-se prin gropi, polua monstruos si obosit.

Veridic uimit si contrariat, exclama: “Uai…daca s-ar intampla asa ceva unde stau acum, daca ar circula asa ceva pe strazile de acolo, ar iesi scandal national! Ar fi prima pagina in ziare si multi si-ar pierde job-urile!”. Am ras atunci, mi s-a parut amuzant si nu prea am priceput ce legatura ar avea un camion care polueaza cu job-urile unor oameni.

Acum insa, dupa mai bine de sapte ani de la “incident”, incep sa inteleg ce ar trebui sa se intample intr-un oras si intr-un stat normal. Acel camion a primit aviz de functionare, a trecut teste de poluare, a trecut ITP-ul. A fost vazut, fara indoiala, de politisti si nu a fost oprit si scos din trafic. Se poate merge pe mai multe linii si multe persoane ar fi destituite daca o astfel de calamitate ar circula - repet, intr-un oras complet civilizat.

Dar sa ne intoarcem la noi, in Bucuresti

In Bucurestiul anului 2017 ard tramvaie. Cad tencuieli, dar esti atentionat, deci nu este vina “lor”. In Bucurestiul anului 2017, Gabriela Firea a reusit performanta de a duce orasul pe culmile performantei – locul unu in topul celor mai aglomerate orase europene din punct de vedere al traficului rutier. Asta dupa ce promisese, in campanie, ca “va revolutiona” acest segment.

In Bucuresti se inunda metrourile pentru ca se sparg tevile RADET. Bucurestiul este napadit de sobolani, deoarece un apropiat ai lui Dragnea a luat banii pentru licitatie si a fugit cu ei. Bucurestiul este napadit de insecte, unele vechi, altele mai noi si mai periculoase. Bucurestiul este cea mai poluata capitala a Uniunii Europene si totusi, cu tupeu, primarita Firea o numeste “Capitala Turismului”.

Licitatia pentru autobuze noi, promisa inca din prima sa zi de mandat, a fost anulata, iar gropile troneaza nestingherite pe cele mai multe strazi.

Intre timp, Primaria pare preocupata cu achizitionarea de platani la 1.400 de lei/bucata, plantat panselute, organizat petreceri si, bineinteles, construit statui – cel mai recent scandal, o statuie de peste 8 milioane de lei cu Printul Rainer III de Monaco – evident, fara niciun fel de transparenta sau consultare publica privind oportunitatea ei.

In orice alta tara civilizata, daca doar unul dintre aceste lucruri s-ar intampla, ar fi scandal national si ar cadea capete. Ar urma anchete, justitia s-ar autosesiza si dosarele ar curge garla. Populatia nu ar asista pasiva cum este macelarita si batjocorita si, in mod clar, nu ar mai vota aceiasi oameni la proximele alegeri.

La noi este doar o zi normala. Respiram cel mai poluat aer, ne scurgem vietile in mizeri si gropi, privim pasivi cum banii munciti de noi se duc in buzunarele politicienilor, rudelor si prietenilor acestora. Apoi, ca automatronii, mergem si punem stampila tot pe ei. Motivul? “Au furat, maica, dar au si facut ceva!”.

Astept clipa cand “incidente” precum tramvaiul care a ars astazi sa nu fie “inca o stire” insignifianta prin ziare, ci oamenii chiar sa se scandalizeze, sa ceara sa fie adusi in fata justitiei vinovatii care au facut ca acel lucru sa se intample si, in mod real, sa cada capete.

Altfel, o sa ajungem sa ne fie rusine sa ne chemam rudele inapoi in tara. Si noi suntem vinovati ca ii lasam.

Sursa foto: Stirile ProTV