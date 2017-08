Citeste mesajul lui Klaus Iohannis, dupa propunerile facute de Ministerul Justitiei privind pachetul de legi din acest domeniu:

"Propunerile prezentate astazi de ministrul Justitiei se constituie intr-un atac asupra statului de drept, independentei si bunei functionari a Justitiei, precum si impotriva luptei anticoruptie.



Romania se afla intr-un moment care ii este favorabil in planul relatiilor internationale, cu precadere in comunitatea europeana. Ar fi in defavoarea tarii noastre ca, dupa toate eforturile depuse pana acum, sa ne intoarcem la vechile practici de a pune presiune asupra justitiei. Acest lucru ar fi in totala contradictie cu angajamentele pe care si le-a luat Romania prin aderarea la Uniunea Europeana si nu ar face decat sa mentina pe termen nelimitat Mecanismul de Cooperare si Verificare.



O parte din masurile anuntate incearca inducerea unei false probleme si acreditarea ideii ca Presedintele Romaniei ar fi factorul politic care trebuie eliminat din procedura de numire in functii de conducere din cadrul sistemului judiciar. In realitate, rapoartele MCV, recomandarile atat ale Comisiei de la Venetia, cat si ale Consiliului consultativ al judecatorilor europeni il indica pe ministrul Justitiei drept elementul prin care se realizeaza influenta politicului in aceste proceduri.



In ultimul deceniu, preocuparea decidentilor politici a fost aceea de a asigura independenta justitiei prin reducerea pana la eliminare a rolului ministrului Justitiei in cadrul procedurilor de numire in functii de conducere din cadrul sistemului judiciar, in paralel cu sporirea treptata a rolului CSM. Propunerile de astazi urmaresc intarirea rolului ministrului Justitiei si diminuarea rolului CSM in privinta gestionarii carierei magistratilor, de fapt, slabirea justitiei.



Presedintele Romaniei este implicat si in desemnarea procurorilor sefi in virtutea faptului ca vegheaza la respectarea Constitutiei si exercita functia de mediere, avand rolul unui arbitru intre puterile statului. In schimb, ministrul Justitiei este numit politic, prin votul unei majoritati parlamentare, cu scopul punerii in aplicare a unui program de guvernare asumat politic.



Articolul 132 din Constitutie prevede ca procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea, si nu in subordinea ministrului Justitiei. Autoritatea insa nu se confunda cu subordonarea, iar un jurist onest, indiferent de interesele unor oameni politici vremelnici, nu ar trebui sa induca diferente artificiale intre statutul judecatorilor si cel al procurorilor.



Preluarea instrumentelor de control asupra activitatii magistratilor de catre factorul politic, amenintarea judecatorilor cu raspunderea patrimoniala in caz de erori judiciare si subordonarea procurorilor fata de ministrul Justitiei, precum si ingerinta procurorilor ierarhic superiori in dosarele procurorilor de caz, inclusiv prin invocarea netemeiniciei, vor avea ca rezultat timorarea magistratilor si reducerea independentei lor. La acestea se adauga si propunerea de infiintare a unei structuri specializate exclusiv pentru urmarirea penala a magistratilor cu consecinte asupra competentelor celorlalte parchete specializate, in particular a DNA. In absenta unor garantii legislative si institutionale cu privire la independenta acestei noi structuri, riscul afectarii luptei impotriva coruptiei este evident.



Propunerile ministrului Justitiei necesita respectarea exigentelor transparentei decizionale si supunerea acestora unor autentice dezbateri publice. Totodata, avand in vedere ca aceste modificari afecteaza organizarea judiciara si cariera magistratilor, punctul de vedere al magistratilor este obligatoriu.



Daca acest amalgam de masuri va fi asumat de Guvern si aprobat de Parlament, eforturile Romaniei de mai bine de 10 ani vor fi anulate si justitia se va intoarce in timp, intr-o epoca in care era subordonata politicului", a transmis Klaus Iohannis, printr-un comunicat.

