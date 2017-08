Premierul Mihai Tudose le-a cerut, miercuri, ministrilor Sanatatii si Apararii Nationale ca in maximum o luna sa faca toate demersurile necesare pentru ca Institutul Cantacuzino sa treaca in subordinea MApN, ministrul de resort, Adrian Tutuianu, afirmand ca deja specialistii directiei medicale din subordinea sa au facut o evaluare prealabila si urmeaza ca in trei saptamani sa propuna un act normativ prin care institutul sa devina unitate militara, potrivit News.ro .

„Domnule ministru Bodog, va rog ca impreuna cu domnul ministru Tutuianu, in maxim o luna, Institutul Cantacuzino sa devina parte componenta a Ministerului Apararii, fiindca cu demersurile specialistilor de acolo ne-am lamurit. Poate o mana mai de fier, mai militarizat un pic poate sa aiba in sfarsit rezultate”, a declarat premierul Mihai Tudose l-a inceputul sedintei Executivului.

Ministrul Apararii Nationale, Adrian Tutuianu, a precizat ca s-au facut deja primele demersuri in acest sens, urmand ca in trei saptamani sa prezinte un proiect de act normativ prin care Institutul Cantacuzino sa devina unitate militara.

„Daca e sarcina o preluam, am si gandit cum ar putea fi organizat si am facut si o evaluare prealabila cu specialistii din cadrul Ministerului Apararii - directia medicala. Nu am toate datele ca sa ma pronunt acum, eu va propun ca impreuna cu domnul ministru Bodog, pe baza materialului de control pe care dansul l-a facut, in doua saptamani de zile, maxim trei, sa venim cu un proiect de act normativ prin care sa-l preluam si sa-l transformam in unitate militara, cu conducere militara si cu angajati care raspund criteriilor profesionale necesare unui asemenea institut. E o chestiune delicata, dar ne-o asumam”, a explicat Tutuianu.

Cu toate acestea, ministrul Sanatatii a declarat la inceputul lunii august ca Institutul Cantacuzino ar putea sa produca vaccinuri in aproximativ trei ani si ca trebuie adusi specialisti in cadrul Institutului pentru ca, la momentul la care acesta a ramas fara finantare, specialistii de top de acolo au plecat.

„Institutul Cantacuzino poate sa produca vaccinuri cam in trei ani, dar in aceasta perioada el poate sa produca suplimentele pentru stimularea imunitatii, poate sa inceapa sa produca produsele pe care le-au avut - nu neaparat vaccinurile despre care vorbim, in speta gripalul si BCG, dar poate incepe sa produca unele lucruri. In acelasi timp, trebuie sa aducem specialisti, pentru ca nu e niciun secret ca, la momentul la care Institutul a ramas fara finantare, specialistii de top de acolo au plecat. Noi trebuie sa aducem specialisti acolo, trebuie sa construim o noua linie de productie si totul trebuie sa fie facut pe o baza sanatoasa”, mentionase Bodog la inceputul acestei luni.

Sursa foto: CI Photos / Shutterstock.com