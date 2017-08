Presedintele francez a ajuns cu o ora intarziere la Vila Lac 1 fata de programul stabilit oficial, fiind intampinat de catre premierul Mihai Tudose, cei doi schimband cateva cuvinte la primirea oficiala, conform News.ro.

Surse guvernamentale au declarat pentru News.ro ca Emmanel Macron a cerut o intrevedere tete-a-tete cu seful Executivului.

Tudose i-a oferit cadou lui Macron o crenguta de stejar plantat de generalul Berthlot in 1927 la Iasi.

Mihai Tudose considera vizita lui Macron extrem de importanta pentru dezvoltarea relatiilor bilaterale, indeosebi in domeniul economic, precum si pentru consolidarea cooperarii in plan european, in dosarele de interes major pentru ambele parti.

Potrivit Executivului, in cadrul dejunului de lucru vor fi abordate aspecte privind cooperarea in sectoarele economic, energetic, cercetare si cultural.

De asemenea, premierul Mihai Tudose va prezenta progresele economice ale tarii noastre, masurile luate de Guvern in acest domeniu si oportunitatile de investitii, in conditiile in care Romania a inregistrat in trimestru al doilea o crestere economica de 5,9%, cea mai mare din UE.

„Aderarea Romaniei la Spatiul Schengen este un alt subiect de interes, avand in vedere ca tara noastra indeplineste conditiile tehnice, decizia fiind in acest moment la nivel politic, iar tara noastra se bazeaza pe sprijinul constant al partenerului traditional, Republica Franceza”, potrivit sursei citate.

Totodata, seful Executivului va exprima interesul Guvernului de la Bucuresti pentru continuarea dialogului sustinut in pregatirea Presedintiei Romaniei a Consiliului UE, pornind de la expertiza Frantei in domeniul afacerilor europene.

Delegatia romana condusa de prim-ministrul Mihai Tudose este compusa din ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, ministrul Economiei, Mihai Fifor, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe, seful misiunii de onoare, George Ciamba, ambasadorul Romaniei in Franta, Luca Niculescu, rectorul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, Sorin Cimpeanu, membru al Camerei Deputatilor, consilierii de stat Florin Vodita, Gabriel Andronache, Felix Rache.

Din delegatia franceza condusa de presedintele Emmanuel Macron fac parte ministrul Afacerilor Europene, Nathalie Loiseau, ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, Seful Statului Major particular al Presedintelui, Amiral Bernard Rogel, consilierii Philippe Etienne, Clement Beaune, Barbara Frugier, Nicolas Jegou.

