”Mie mi se pare ca s-au grabit toti, inclusiv presedintele”, a afirmat Dragnea.

Intrebat daca stia de propunerile pe care le-a anuntat ministrul Toader, liderul PSD a raspuns: ”Nu, nu stiam. Stiam doar ca va iesi pe 23 august. Am stat deoparte si foarte bine am facut”, conform News.ro.

Chestionat care a fost prima sa reactie fata de modificarile anuntate, liderul PSD a spus ca el nu reactioneaza imediat, nu se napusteste.

”Noi vorbim aici de niste propuneri care vor deveni proiecte de legi, doar proiecte de legi si vor fi dezbatute in Parlament, asteptate de foarte multi oameni si de societate. Ca cineva, indiferent ce experienta are, sa reactioneze instantaneu, dupa cateva ore, mie mi se pare o abordare ori pur personala, ori superficiala. O sa-si dea cu parerea specialistii, corpuri profesionale. Abia atunci o sa analizam in Parlament toate punctele de vedere, inclusiv ce o sa gandeasca parlamentarii”, a adaugat Liviu Dragnea.

Presedintele social-democratilor a precizat ca, in opinia sa, ministrul Justitiei a procedat corect, pentru ca nu era corect sa prezinte proiectele de lege inainte ca acestea sa ajunga la CSM: ”Eu cred ca a fost foarte riguros si a respectat procedura. CSM este prima institutie care trebuie sa primeasca in mod oficial acele proiecte, nu noi”.

In legatura cu faptul ca presedintele Iohannis a criticat foarte dur aceste proiecte, iar Comisia Europeana a spus ca trebuie pastrat caracterul ireversibil al independentei justitiei, Liviu Dragnea a replicat: ”Doamne ajuta! Vrem acelasi lucru. Nu am inteles foarte bine supararea domnului presedinte, pentru ca, repet, sunt niste principii aici. Nici nu vreau sa ma bag in comentarii. Avem mult timp si multe ocazii sa comentam aceste proiecte de legi”.

”Eu propun sa fim mai calmi si sa asteptam proiectele de legi si atunci sa vedem in ce forma se dezbat in afara de comisiile parlamentare”, a adaugat presedintele Camerei Deputatilor.

El a spus ca ”anul acesta sigur intra in Parlament”.

Intrebat daca sustine propunerile MJ, Dragnea a declarat: ”Am spus ca astept proiectele. Un set de principii este important, dar pana la urma proiectele de legi sunt foarte importante. O sa inceapa dezbaterile si, ca si dumneavoastra, o sa ne gandim serios. Dar eu pe ministrul Toader il sustin, ii sustin expertiza, experienta, pregatirea, dar o sa discutam despre fiecare propunere legislativa in parte cand o sa avem proiectele de legi”.

Despre protestele din strada, Liviu Dragnea a declarat: ”Sincer, nu am inteles impotriva a ce protesteaza. Cu toata sinceritatea va spun. Am inteles ca multi sunt suparati pentru ca in acest set de principii este si propunerea ca numirea procuorului sef sa nu mai fie facuta de presedinte, ci de CSM. Bun, e un punct de vedere. Eu, in toamna, am spus ca nu sunt de acord cu opinia domnului Tariceanu, sustinand tot ideea de a ramane trei entitati pe acest circuit de numiri. Dar asta nu inseamna ca trebuie sa ma napustesc pe un om care a anuntat un set de principii. Este doar inceputul unui proces legislativ”.

”Eu nu mi-am schimbat viziunea. Am spus un punct de vedere atunci. Niciun ministru nu este robot, toti avem opinii. Trebuie sa facem efortul, sa avem capacitatea de a gestiona dezbateri civilizate, nu cu patima si nu aparand interese persoanale”, a mai declarat Dragnea.

Sursa foto: agerpresfoto