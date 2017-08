Premierul Mihai Tudose a comentat, duminica, pe Facebook, proiectul de trecere a Institutului Cantacuzino in subordinea MApN si transformarea in unitate militara, afirmand ca astfel se poate atinge obiectivul ca institutia sa redevina "functionala". Prim-ministrul spune ca este nevoie si de o "mana forte" si de un plan bine pus la punct, scrie News.ro.

"Institutul Cantacuzino are un rol strategic national si regional in asigurarea independentei Romaniei in domeniul productiei de vaccinuri. Tocmai de aceea, revitalizarea si dezvoltarea activitatii institutului este un obiectiv asumat al Guvernului. Institutul Cantacuzino trebuie sa redevina functional, iar pentru a ne asigura ca acest lucru se va intampla, am decis ca acesta sa fie preluat de catre Ministerul Apararii Nationale si transformat in unitate militara cu conducere militara", a scris el.

Premierul spune ca "o mana forte", alaturi de un proiect bine stabilit, vor indeplini aceasta misiune "de importanta nationala".

"Eu personal voi urmari indeaproape intregul proces. Institutul reprezinta un brand romanesc, cu o istorie de aproape un secol si cu multe performante atinse, motive pentru care trebuie sa ducem mai departe aceasta mostenire", a mai spus Tudose.

Premierul Mihai Tudose le-a cerut, miercuri, ministrilor Sanatatii si Apararii Nationale ca in maximum o luna sa faca toate demersurile necesare pentru ca Institutul Cantacuzino sa treaca in subordinea MApN, ministrul de resort, Adrian Tutuianu, afirmand ca deja specialistii directiei medicale din subordinea sa au facut o evaluare prealabila si urmeaza ca in trei saptamani sa propuna un act normativ prin care institutul sa devina unitate militara.

Sursa foto: Agerpres Foto