"Eu nu cred ca vom pierde (procesul cu Gariel Resources - n. red.) (...) Ei invoca foarte multe investitii facute, dar investitiile le-au facut in: salvam patrimoniul de acolo, au mai facut o biserica, au platit niste oameni. Ei au tras acum linie, au adunat toate acele cheltuieli si au zis: uite cat am investit noi. Stai putin ca tu ai spus ca investesti in mining, in sapat dupa aur, nu in spoturi la TV, nu in drumuri, nu in muzee (...) Una e sa sapi si alta e sa-ti dam voie sa faci orice. Ei, chiar orice nu merge”, a declarat Mihai Tudose, potrivit News.ro.

Tudose a spus ca fostul premier Dacian Ciolos ar trebui sa dea explicatii cu privire la decizia de a cere la UNESCO declararea zonei Rosia Montana ca arie protejata natural.

„Poate il intrebati si pe domnul Ciolos de ce in ianuarie, inainte sa plece, in ultimele zile, toata zona a declarat-o arie protejata natural si a trimis hartiile pe la UNESCO. Adica nu mai sapi o gropita acolo nici sa sapi dupa rame, ca e arie protejata, lucru care probabil ca va conta la acel arbitraj. De ce a facut-o nu stiu, dar probabil ca va trebui sa raspunda dansul (...) El era seful la tribul acela de tehnocrati, ala destept care ne tot da lecti acum. Sa spuna ca habar nu a avut, lucru pe care tind sa il cred, pentru ca nu prea stia ce se intampla pe acolo, dar intrebam atunci pe celebrul ministru al Mediului (...) Pe 4 ianuarie, in guvernarea ingrozitor de foarte tehnocrata s-a intamplat acest lucru. Era inca guvernul Ciolos pe aici prin cladire”, a mai spus seful Executivului.

Guvernul vrea sa retraga dosarul Rosia Montana de la UNESCO: "Acolo sunt zacamintele noastre"

El a sustinut ca ca Romania nu va mai putea exploata resursele minerale de la Rosia Montana daca aceasta zona va fi declarata arie protejata, precizand ca anularea la UNESCO a procedurii initiate de catre Guvernul Ciolos este greu de realizat.

E greu pana te accepta, dar dupa ce te-au acceptat, e aproape imposibil sa te retragi. Vom incerca sa retragem, sa scriem ca nu ne mai mentinem punctul de vedere, punandu-ne intr-o situatie absolut ciudata fata de organele internationale de profil. Daca lucrurile raman definitive, s-a inchis. Acolo sunt zacamintele noastre. Putea sa o declare protejata pe la noi prin casa, iar noi o protejam, noi o deprotejam – puteam sa spunem ca acolo traieste ultima specie de libelula si apoi constatam ca libelula nu mai e si nu a lasat mostenitori. Nu cred in coincidente Mihai Tudose

Senatorul USR Mihai Gotiu a avertizat, marti, ca Executivul pregateste retragerea dosarului Rosia Montana de la UNESCO si ii acuza pe guvernanti de faptul se pregatesc ”sa faca blat” in litigiul de la Washington, pentru a nu se afla adevarul despre modul in care Gabriel Resources a cheltuit sute de milioane de dolari in Romania cu politicienii, expertii, jurnalistii si agentiile de publicitate si PR care au sustinut proiectul minier.

