"Tentativele Coalitiei PSD-ALDE de a trece justitia sub control politic sunt inacceptabile. Nu cei corupti, nu cei imbogatiti prin furt, nu cei certati cu legea trebuie protejati, ci oamenii onesti, oamenii care respecta legile si se zbat sa faca un lucru bun in tara asta, prin munca cinstita. Proiectul de modificare a legilor justitiei este un atac direct asupra statul de drept, asupra echilibrul puterilor in stat si afecteaza grav independenta justitiei.

Cresterea nejustificata a puterii Ministrului Justitiei, controlul politic al Parchetelor, subordinarea procurorilor, puterea Ministrului Justitiei de a pune presiune pe judecatori prin Inspectia Judiciara, sunt lucruri care vin din trecut, dintr-o gandire totalitara, din reflexele Partidului-Stat. Romania n-ar fi fost niciodata in Uniunea Europeana cu o astfel de legislatie", a scris Dacian Ciolos, pe Facebook.

Fostul premier face un apel catre oamenii politici "responsabili" sa nu permita Coalitiei PSD-ALDE sa condamne Romania la "coruptie, subdezvoltare si saracie".

Ministerul Justitiei a facut public proiectul de modificare a legilor justitiei, miercuri seara. Proiectul de modificare a legilor justitiei a fost criticat de catre magistrati, procurori, societatea civila, dar si de catre presedintelui Klaus Iohannis, Ambasada SUA si Comisia Europeana. Tudorel Toader a trimis proiectul doar CSM, nu si la DNA, Parchetul General sau DIICOT, pe motiv ca doar CSM avizeaza propunerile legislative si pentru ca procurorii nu fac legi, ci doar aplica si interpreteaza legea.

Sursa foto: Facebook / Dacian Ciolos