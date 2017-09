”Talharul Terente s-a mutat din baltile Brailei la Palatul Victoria si in loc sa-I jefuiasca pe trecatorii din Braila, ii jefuieste pe toti romanii. Inca de la instalare, Guvernul Tudose nu face altceva decat sa inventeze noi acte normative prin care sa ia inca o piele de pe romanii care muncesc. Iata ca, in ciuda opozitiei vehemente a mediului de afaceri, in ciuda opozitiei noastre, a PNL, extrem de rationala si cu argumente, Guvernul a emis doua acte normative care vor genera efecte extrem de grave in economie”, a declarat Ludovic Orban la Neptun, la finalul sedintei Biroului Politic National al partidului, potrivit News.ro.

El a reiterat faptul ca PNL este categoric impotriva introducerii contului special pentru plata TVA si a explicat ca singura tara din Europa in care este aplicata aceasta masura este Italia, dar ea este aplicata numai pentru companiile care au contracte cu statul, nu pentru alte categorii de companii.

”Iata ca devenim prima tara in care se face un experiment pe mediul de afaceri prin introducerea unui sistem de plata a TVA care creeaza grave prejudicii companiilor si care va fi exact cum a fost impozitul pe bacsis inventat de Guvernul Ponta. Va fi un sistem neaplicabil, care din pacate, daca PSD persista in aceasta intentie criminala, va genera efecte extrem de grave in economie, (…) nu va reusi sa creasca incasarile la TVA si nu va face altceva decat sa-I penalizeze pe bunii platnici si nu-I va afecta in niciun fel pe rau-platnicii care au facut evaziune pe TVA”, a mai declarat Orban.

Liderul PNL a avertizat ca parlamentarii liberali vor ataca la Curtea Constitutionala legea de aprobare a ordonantei privind introducerea contului separat pentru plata TVA.

In ceea ce priveste supraacciza pe combustibili, Ludovic Orban a atras atentia ca, inca inainte de a intra in vigoare, deja se simte in pretul la pompa.

”Sa dai declaratii ca cresterea accizei la combustibil nu va afecta pretul la pompa sau ca nu va afecta economia arata un analfabetism economic de neacceptat pentru niste oameni care vor sa guverneze Romania”, a acuzat liderul PNL.

El a spus ca efectele cresterii accizei vor fi foarte grave, nu vor afecta numai cetateanul caruia ii va creste costul de transport cu masina proprie, va afecta economia in ansamblu prin cresterea costurilor de transport pentru toate produsele, se va simti in cresterea preturilor la toate produsele.

”Acest lucru va duce la erodarea puterii de cumparare a populatiei, va duce la cresterea inflatiei si lucrul acesta este deja dovedit ca va duce la cresterea inflatiei pentru ca Banca Nationala a revizuit inflatia pentru anul in curs de la 1,4% la 1,9%”, a conchis liderul PNL.

Sursa foto: Agerpres Foto