Liberalii au decis sambata, la Neptun, ca printre prioritatile legislative ale partidului in sesiunea parlamentara care a inceput se numara stoparea cresterii ”aberante” a salariului minim, interzicerea traseismului politic parlamentar, introducerea votului electronic si alegerea primarilor si presedintilor de Consilii Judetene in doua tururi.

”Un proiect important pentru PNL incearca stoparea cresterii aberante a salariului minim pentru ca se pierd foarte multe locuri de munca in tara asta prin cresterea din pix a salariului minim”, a declarat prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu la finalul reuniunii Biroului Politic National cu parlamentarii si europarlamentarii partidului, potrivit News.ro.

Intrebat daca PNL propune ca salariul minim sa creasca in baza unui anumit algoritm, Dumitrescu a explicat ca nu este vorba despre asa ceva, ci liberalii vor care acesta sa nu mai fie crescut ”din pix”.

”Ar trebui sa existe corelatie fie intre salariul mediu si salariul minim sau ar trebui sa fie corelat fie cu productivitatea, fie cu inflatia. Cam cum se face la pesnii, dar in alt algoritm. In orice tara civilizata trebuie sa existe o corelatie fie cu salariul mediu, fie cu productivitatea si cu alti indicatori”, a mai spus Iulian Dumitrescu.

Prim-vicepresedintele PNL a enumerat alte doua proiecte legislative cu care liberalii vor veni in aceasta toamna in Parlament: eliminarea ajutoarelor sociale pentru cei care refuza un loc de munca si modificarea Codului fiscal pentru reducerea TVA si reducerea taxelor pe munca.

La randul sau, presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus ca liberalii vor veni cu initiative legislative pentru interzicerea traseismului politic parlamentar, introducerea votului electronic si alegerea primarilor si presedintilor de Consilii Judetene in doua tururi.

”S-a demonstrat clar ca sistemul de vot prin corespondenta cu preinscriere restrange dreptul de vot al cetatenilor romani care se afla si muncesc in alte tari. Si este vorba despre peste trei milioane de cetateni romani care au trebuie sa-si poata exercita dreptul de vot si carora trebuie sa li se ofere aceasta capacitate efectiva”, a spus Orban.

”Declaram Guvernul Tudose inamicul public numarul unu al mediului de afaceri. Prioritatea noastra este sa respingem in Parlament toate ordonantele care au fost emise de Guvernul Tudose si care au majorat fiscalitatea si au atacat mediul de afaceri cu reglementari care vor afecta grav toate companiile din Romania”, a mai spus liderul PNL.

”PNL este partidul primarilor si isi propune sa ajute primarii in ceea ce priveste o autonomie locala clara si debirocratizare la nivel local (…)Avem doua propuneri legislative de sustinere a veniturilor la bugetul local. Prima se refera la cresterea cotelor din impozitul pe venit de la 41,5% la 44,5% pentru primarii si de la 11,25% la 13,25% la nivelul consiliilor judetene. Daca acest proiect devine lege fiecare judet din Romania obtine venituri proprii in medie de trei-patru sute de miliarde de lei vechi, adica echivalentul investitiilor pe care un consiliu judetean le face in drumurile judetene pe parcursul unui an”, a declarat vicepresedintele PNL Florin Roman la finalul reuniunii de la Neptun.

O alta propunere a liberalilor vizeaza ramanerea a 80% din redevente la nivel local ”pentru repararea si intretinerea cailor de acces”.

”Trebuie modificata legea Curtii de Conturi pentru ca cei de la Curtea de Conturi sa faca ceea ce trebuie ca sa verifice legalitatea si nu oportunitatea. Nicaieri in lume nu se poate intra peste decizia administrativa a unui consiliu local sau consiliu judetean liber ales de cetateni. Curtea de Conturi trebuie sa verifice legalitatea proiectelor pe care le gandesc consilierii locali si judeteni”, a anuntat Roman cel de-al treilea proiect al PNL in sprijinul administratiei publice locale.

Alte doua proiecte vizeaza trecerea cladirilor parasite, aflate in proprietatea Ministerului Apararii si a AVAS, in proprietatea primariilor sau a Consiliilor Judetene pentru a putea fi reabilitate pe bani europeni.

”Incercam sa indepartam acele aberatii. La ora actuala o primarie care lucreaza la un sistem de alimentare cu apa, de canalizare, care are nevoie de avize, de relocarea unor utilitati plateste sume importante unor alte institutii ale statului, adica plateste avize la inspectia in constructii, la apele romane, la alte organisme care tin de organismul roman si practic prin proiectul pe care il pregatim ne propunem sa acordam primariilor si consiliilor judetene o dispensa, o scutire. Pentru primarii si consiliile judetene este anormal ca acestea sa fie taxate de catre statul roman pentru lucrarile de utilitate publica”, a mai spus Florin Roman.

