Tariceanu a fost intrebat, sambata dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mamaia, despre situatia Pilonului II de pensii, el spunand ca acesta trebuie mentinut, informeaza News.ro.

“Suntem de acord ca Pilonul II este un instrument util pentru cresterea veniturilor dupa retragerea din munca, dupa trecerea la pensie si noi apreciem ca trebuie mentinut, dar nu s-a pus problema, ca sa fie foarte clar, nu s-a pus problema existentei sau inexistentei Pilonului II, ci numai a nivelului de finantare”, a afirmat liderul ALDE.

Intrebat daca se va hotari ca statul sa devina administrator al Pilonului II, Tariceanu a spus: “Raspunsul este nu, pilonul II este administrat privat”.

El a mai precizat ca mai multe analize indica faptul ca fondurile de administrare a pensiilor private iau un comision de 2,5 la suta si ca un comision atat de mare nu se justifica.

“Am vazut diverse analize. Una din analize indica urmatorul lucru, ca este un comision de 2,5 la suta pe care l-au luat fondurile de administrare a pensiilor private. Acest comision mare a fost dat la inceput pentru a ajuta fondurile de adminsitrare a pensiilor private si exista parerea exprimata deja ca acest comision atat de mare nu se justifica. Adica, pana la urma aceste fonduri se trezesc cu niste bani pentru care nu au facut nici un efort sa adminstreze. Isi iau un comision, mai primesc si un comision de la noi, mai usor”, a afirmat Tariceanu.

Poriectul privind noua Lege a pensiilor a starnit numeroase critici din partea partidelor de opozitie si a mediului privat, Ministerul Muncii a anuntat ca proiectul este finalizat si ca urmeaza sa fie trimis Parlamentului cel mai probabil in luna octombrie, urmand sa fie aprobat pana la finalul sesiunii, in luna decembrie.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut la finalul saptamanii trecute ca pensiile nu vor scadea, ci vor creste cele mici si a mai spus ca urmeaza sa aiba loc si o discutie privind varstele de pensionare, insa nu exista in acest moment o intentie de crestere a acestora.

Critici extrem de dure a starnit intentia Executivului de a diminua de la 5,1% la 2,5% contributia virata de stat la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II), masura care va afecta dramatic dinamica sumelor acumulate in cele aproape 7 milioane de conturi individuale ale participantilor la acest sistem.

La finalul saptamanii trecute, vicepremierul Marcel Ciolacu a declarat ca exista ceva "ingrijorator” in privinta Pilonului II de pensii, in conditiile in care banii ar putea fi gestionati mai bine, urmand ca Guvernul sa ia o decizie in acest sens, fara a avea insa „o intrare brutala”.

Premierul Mihai Tudose spus, la randul sau, ca potrivit calculelor facute de Ministerul Finantelor s-a constatat ca "randamentul la Pilonul I de pensii este mult mai mare decat randamentul obtinut la Pilonul II”, acesta fiind motivul pentru care, daca se dovedeste oportun, in urma unor analize, sumele care se vireaza la Pilonul I ar urma sa fie mai mari decat cele care se vireaza la Pilonul II.

Opozitia a reactionat imediat la aceasta tentativa a Guvernului de diminuare a contributiilor la Pilonul II de pensii, PNL anuntand o serie de dezbateri la nivel national pe aceasta tema, in vreme ce USR a acuzat Executivul ca pregateste nationalizarea pensiilor private si ca foloseste impotriva Pilonului II acelasi tip de argumente care au fost folosite si in democratia ”iliberala si pro-putinista” a lui Viktor Orban, in Ungaria, cand acesta a nationalizat pensiile private.