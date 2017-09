Fostul prim-ministru si sef al PSD Victor Ponta si-a anuntat duminica inscrierea in partidul Pro Romania, condus de Daniel Constantin, atacand dur actuala conducere a PSD si pe Liviu Dragnea, pe care l-a acuzat ca a confiscat partidul, dat criticand si partidele de opozitie, despre care a spus ca nu fac nimic. Ponta a mentionat ca nu vrea sa rupa PSD, partidul in care a crescut, dar a spus ca este sunat de oameni de acolo care i-au promis ca o sa fie alaruri de el.

”Ne-am mai sfatuit si cu alti oameni despre ce inseamna un start-up party intr-o Romanie care se schimba, ce inseamna o miscare politica moderna in care sa nu mai vedeti, eu unul nu mai vreau dupa 16 ani, nici CEX-uri cu aplauze furtunoase, nici lideri care sa mimeze iubirea poporului. Vrem pur si simplu sa oferim ceea ce nu exista in acest moment pe scena politica si publica romaneasca, o scena publica pe care se afla oameni care au votat PSD-ALDE anul trecut si care sunt foarte dezamagiti pentru ca una au votat si alta au primit. Eu sunt printre ei si cei doi aici prezenti alaturi de mine”, a declarat Victor Ponta intr-o conferinta de presa la sediul Pro Romania, alaturi de Daniel Constantin si de Sorin Campeanu, potrivit News.ro.

Cel mai criticat om politic de catre fostul premier a fost chiar Liviu Dragnea, fostul sau prieten de odinioara.

”Singurul partid in care eu am actionat, PSD, confiscat de o persoana si de un grup care foloseste PSD si voturile oamenilor pentru interese strict personale si interese meschine, dincolo de faptul ca sunt personale (…) Sistemul asta cu care a fost condus Teleromanul ani de zile si e condusa Romania - dam functii la toata lumea si cine nu vrea functie il amenintam ca ii taiem banii, ca-i taiem finantarile, ca-i taiem curentul. Cel putin la cei trei de fata s-a incercat si nu merge, n-are ce functii sa ne dea, n-are cu ce sa ne ameninte”, a mai spus Victor Ponta.

Fostul sef al PSD a sustinut ca a primit foarte multe oferte de la Liviu Dragnea, dar ca nu are incredere in ele. El a mai spus ca nu intentioneaza sa rupa PSD pentru a aduce oameni in noul partid in care s-a inscris.

”Nu mi-am propus absolut deloc, nici eu, nici cei doi colegi ai mei, nici sa rup PSD – n-am sunat niciun coleg din PSD. Mai sunt sunat de alti colegi din PSD, dar eu nu-i sun, nu vreau sa rup PSD. Acolo am crescut politic si faptul ca acum e confiscat de o persoana si de un grup pana la urma sper sa se elibereze si ei inainte de a fi prea tarziu (…) Ne suna foarte multi oameni care au activat si activeaza in PSD si ALDE si care n-au facut politica si care ne spun ca, daca intr-adevar facem ceea ce ne-am propus, o sa fie alaturi de noi si asta-i lucrul cel mai important”, a sustinut Ponta.

