"Am discutat modificarile sistemului judiciar propus de domnul Tudorel Toader si am subliniat ca, bineinteles, este pentru Romania sa decida conform Constitutiei si procedurilor parlamentare ce sistem de justitie vreti, care este sistemul potrivit pentru Romania. Noi am subliniat ca apreciem foarte mult ce a facut Romania in anul trecut in ceea ce priveste stabilizarea sistemului de drept si aluptei impotriva coruptiei", a spus ambasadorul Marii Britanii, potrivit News.ro.

Diplomatul a afirmat ca a subliniat in cursul discutiilor faptul ca Romania are institutii precum DNA, "care lucreaza intr-un mod foarte bun", iar punctul de vedere al Marii Britanii este ca procedura de modificare ar fi bine sa fie discutata cu toate partile interesate, iar modificarile sa aiba "scopul de intari sistemul de drept din Romania si lupta impotriva coruptiei".

"Ministrul Toader a explicat scopul modificarilor si am subliniat ca este ceva pentru Romania (sa decida - n.r.), vrem ca modificarile care au scopul si de intarire a luptei impotriva coruptiei si sistemul de drept sa fie discutate cu toate partile interesate", a subliniat el.

Marti, Tudorel Toader a avut o intalnire si cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. La final, ambasadorul Hans Klemm a spus ca discutia a fost una "fructuoasa si completa", despre viziunea ministrului si responsabilitatile ca ministru.

Intalnirea celor doi oficiali a avut loc la solicitarea diplomatului american, in contextul in care Ambasada SUA s-a declarat ingrijorata pentru independenta sistemului judiciar ca urmare a modificarilor propuse de Toader la legile justitiei.

In 29 august, Statele Unite au luat cunostinta de propunerile Ministerului Justitiei din 23 august cu ingrijorare pentru independenta sistemului judiciar, a anuntat saptamana trecuta Ambasada SUA la Bucuresti, care i-a indemnat pe toti actorii executivi, legislativi si judiciari din Romania sa colaboreze pentru a continua lupta tarii impotriva coruptiei si pentru a asigura credibilitatea institutiilor sale. In opinia Ambasadei SUA, instaurarea ferma a statului de drept are nevoie de un sistem judiciar puternic si independent, precum si de procurori independenti, fara imixtiuni politice.

Sursa foto: Agerpres