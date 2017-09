”Discutia a fost foarte simpla: «ultimile doua previziune pe care le-ati facut despre Romania au fost gresite. Noi am spus ca vom creste cu 5,2, voi ati spus ca creste cu 3. Dupa aia voi ati spus ca nu vom creste deloc, uite ca s-a facut 5,7%... Daca si data viitoare o dati stramba, pe romaneste, iar ultima e previziunea de inchidere de an, cu deficitul bugetar... Noi spunem ca ne inchidem sub 3% , 2,95 - 2,98%, ei ca e 3 si un pic. Zic succes, ca daca inchideti, voi dati acest tip de comunicare, eu inteleg ca pot sa fie doua tipuri de abordare: ori nu va pricepeti absolut deloc sau are cineva ceva cu Romania. In ambele cazuri e ultima oara cand mai interactionam». Eu nu trag inca concluzii”, a declarat Mihai Tudose, potrivit Mediafax.

Premierul s-a intalnit, marti, cu reprezentantii Fondului Monetar International. Mihai Tudose a declarat ca a chemat FMI la discutii pentru a oferi reprezentantilor Fondului cifrele economice oficiale, in scopul de a le utiliza la previziunea de sfarsit de an pentru Romania, el mentionand ca FMI a „cam gresit” ultimele doua previziuni.

Citeste si: Dupa ce a semanat bunastare printre romani, premierul Tudose a gasit alte mori de vant cu care sa se lupte: FMI si Banca Mondiala

Sursa foto: Agerpres