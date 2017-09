Intalnirea de la Guvern dintre premier si ministri are si scopul de a preintampina posibile situatii similare cu cea de la Ministerul Apararii, in urma careia ministrul Adrian Tutuianu a fost nevoit sa demisioneze din cauza comunicarii deficitare, potrivit News.ro.

Ministrul Apararii Adrian Tutuianu a declarat, marti, dupa o intalnire cu prim-ministrul Mihai Tudose pe tema salariilor militarilor, ca si-a lasat demisia pe masa acestuia. Ulterior, premierul Mihai Tudose a anuntat ca a acceptat demisia lui Adrian Tutuianu si ca a propus ca interimatul la MApN sa fie asigurat de catre vicepremierul Marcel Ciolacu, urmand sa aiba loc consultari in PSD si in coalitie pentru nominalizarea pentru postul de ministru al Apararii. Surse oficiale au declarat pentru News.ro ca presedintele Klaus Iohannis a discutat cu premierul Mihai Tudose despre situatia de la MApN. Premierul a precizat, marti, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca Ministerul de Finante a spus ca alocatia de hrana pentru militari nu ar trebui platita in prima jumatate a lunii, ci la final, iar unii au inteles altceva.

Sursa foto: Agerpres / Mihai Tuta