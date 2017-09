Concursul de intrare in rezidentiat va avea loc in 19 noiembrie, si, la fel ca in anii trecuti, se va desfasura in sase centre universitare, anunta Ministerul Sanatatii, precizand ca va solicita, in premiera, Guvernului majorarea cifrei de scolarizare pe baza necesitatilor existente in unitatile sanitare din teritoriu, dar si a capacitatii de pregatire disponibile in universitatile de medicina si farmacie, potrivit News.ro .

Conform sursei citate, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a discutat joi cu reprezentantii universitatilor de medicina si farmacie calendarul de desfasurare a concursului de intrare in rezidentiat, care se va desfasura duminica, 19 noiembrie, in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

Potrivit calendarului pentru organizarea concursului, in a doua decada a lunii octombrie Ministerul Sanatatii va publica pe site-ul oficial www.rezidentiat.ro informatiile privind numarul locurilor si posturilor, metodologia si conditiile de participare. Tot in aceasta perioada s-a prevazut inceperea inscrierilor candidatilor la concurs.

Ministerul Sanatatii spune ca va solicita Guvernului, in premiera, majorarea cifrei de scolarizare pe baza necesitatilor existente in unitatile sanitare din teritoriu, dar si a capacitatii de pregatire disponibile in universitatile de medicina si farmacie. “Anul acesta vrem sa pregatim mai multi specialisti pentru ca, realitatea din sistem, ne arata ca este nevoie de medici specialisti tineri in spitale. Voi propune primului ministru suplimentarea locurilor la rezidentiat, pe baza solicitarilor realizate de universitati si studenti, dar si in baza experientei din ultimii ani”, a declarat ministrul Bodog.

De asemenea, incepand de anul viitor, Ministerul Sanatatii intentioneaza regandirea si modificarea, in profunzime, a politicilor de pregatire prin rezidentiat.

“Am propus astazi rectorilor ca, de anul viitor, sa descentralizam total rezidentiatul, astfel incat fiecare institutie de invatamant superior medical publica sa poata organiza concursul de rezidentiat, pe baza numarului de locuri repartizate de minister si a metodologiei de concurs care probabil va ramane elaborata la nivel central. De asemenea, vrem sa incepem sa pregatim tineri in spitale judetene, motiv pentru care vom aronda centrelor universitare mai multe spitale judetene unde se vor face stagii de pregatire a rezidentilor la diferite nivele. Tinerii trebuie sa vada si sa se confrunte cu realitatile unitatilor medicale si, speram ca, dupa 3-4 ani petrecuti intr-o astfel de unitate vor fi determinati sa ramana sa lucreze acolo”, a mai spus Bodog.

Ministrul Sanatatii a declarat ca sistemul de pregatire a tinerilor specialisti ar trebui sa se indrepte in viitor catre o autonomie universitara, in sensul in care si metodologia si subiectele de concurs sa fie stabilite la nivel de centru universitar.

El a precizat ca ministerul va decide asupra acestor modificari dupa consultarea reprezentantilor universitatilor de medicina si farmacie, a institutiilor de invatamant de profil, a colegiilor profesionale si a organizatiilor studentilor medicinisti.

Sursa foto: Agerpres