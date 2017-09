"De aici, de la Parlament, salariul se duce direct pe card. Si mie mi-e frica sa plec cu sacosa cu bani de aici, asa ca ramane pe card. Pai, daca se supara de la casierie si imi dau numai monezi? Plec cu sacul", a spus Liviu Dragnea, potrivit News.ro.

Premierul Mihai Tudose refuza sa isi tina salariul pe card, deoarece nu accepta sa dea bancii ”cate doi bani” de fiecare data cand foloseste cardul. ”Am refuzat sa-mi pun leafa pe card ca sa-i dau bancii cate doi bani de cate ori folosesc cardul. Nu vreau sa-i dau. Consider ca nu-i merita”, a spus Mihai Tudose, intrebat de ce nu are niciun cont bancar.

Premierul a povestit si o experienta personala cu o banca, potrivit careia a depus intr-un cont 500 de dolari, iar dupa doi ani a fost sunat de banca pentru a plati 50 de dolari comision, in conditiile in care banii depusi nu mai erau in cont.

Sursa foto: Agerpres