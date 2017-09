PSD si UDMR au depus un proiect de lege privind achizitiile publice, care elimina criteriul celui mai scazut pret la stabilirea castigatorului unei licitatii, dorind ca lucrarile publice si cumparaturile sa fie facute in baza celui mai bun raport pret-calitate, pentru ca cetatenii "merita produsele cele mai bune", care nu sunt neaparat si cele mai ieftine.

Initiatorii propun si eliminarea obligativitatii introducerii in sistemul electronic privind achizitiile publice (SEAP) acele achizitii cu o valoare mai mica de 10.000 lei, potrivit News.ro. UDMR si PSD sustin ca trebuie renuntat la ideea ca banii publici sunt cel mai bine utilizati daca se achizitioneaza bunuri si servicii la preturile cele mai mic.

"Experienta de mai bine de un deceniu de aplicare a Directivei (UE privind achizitiile - n.r.) a demonstrat ca cetptenii, beneficiarii finali ai serviciilor si bunurilor publice, merita produsele sau serviciile cele mai bune care pot fi achizitionate din banii publici alocati in aceste scopuri, iar acestea nu sunt neaparat cele care au pretul cel mai scazut", se arata in expunerea de motive a propunerii.

Initiatorii dau ca exemplu lucrarile "complexe" si investitiile "majore", care s-au dovedit a fi mai costisitoare decat se anticipa initial pentru ca nu a fost luata in calcul si calitatea sau durabilitatea lor. In locul criteriului pretului cel mai scazut, UDMR si PSD propune introducerea unui nou criteriu, cel al "rentabilitatii", iar criteriul celui mai bun raport calitate-pret sau calitate-cost, prezent si in actuala legislatie, este folosit drept criteriu principal.

O alta modificare propusa de UDMR si de PSD este ca achizitiile directe (respectiv cele mai mici de 13.519 lei pentru produse si servicii si mai mici de 441.730 lei in caazul lucrarilor), care nu necesita procedura completa a achizitiilor publice, sub valoarea de 10.000 de lei nici macar sa nu mai fie introduse in sistemul public electronic. Astfel, ele vor putea fi facute doar pe baza unor documente justificative intocmite de autoritati, si nu vor mai putea fi accesibile publicului.

Proiectul a fost initiat de un grup de parlamentari UDMR, in frunte cu liderul Kelemen Hunor, si de mai multi parlamentari PSD. Lor li s-au adaugat si parlamentari ALDE, dar si trei parlamentari PNL: Ben-Oni Ardelean, Gavrila Ghilea si Corneliu Olar.

Sursa foto: nito / Shutterstock