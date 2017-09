Traian Basescu a facut aceste declaratii sambata, la Neptun, la Scoala de Vara a tinerilor PMP, potrivit News.ro. "As remarca inca un lucru care ma deranjeaza cumplit - asa-numita disputa romano-maghiara plecata de la o hotarare judicatoreasca. In Romania, deocamdata nimeni nu pune sub semnul intrebarii hotararile judecatoresti. Nu asta este insa aspectul pe care vreau sa il sublinez, ci ceea ce face o compaie pe care Romania a primit-o cu ospitalitate pe teritoriul ei. Este vorba despre compania petroliera Mol, companie apartinand Ungariei. In toate statiile Mol se distribuie harti cu Tinutul Secuiesc autonom. Dragii mei, toti cei care aveti masini, va rog din suflet nu mai cumparati combustibil de la Mol", a afirmat fostul sef al statului, moment in care a fost aplaudat de cei aproximativ 300 de participanti la Scoala de Vara a tinerilor PMP.

El a continuat spunand ca "nicio companie nu isi poate permite sa faca o campanie impotriva Constitutiei statului pe teritoriul caruia a fost primita". "Sunt atatea benzinarii. Nu mai cumparati benzina de la Mol pentru ca nicio companie nu isi poate permite sa faca o campanie impotriva Constitutiei statului pe teritoriul caruia a fost primita. Cum sa promovezi prin pliante distribuite in benzinariile Mol autonomia Tinutului Secuiesc, pe teritoriul unei tari in a carei Constitutie spune foarte clar ca este stat unitar", a mai spus liderul PMP.

In discursul sau, Basescu s-a referit si la o declaratie a liderului UDMR, Kelemen Hunor: "Eu nu am sa uit declaratia lui Kelemen Hunor ca pentru ei 1 Decembrie este o zi de doliu, nu o zi de sarbatoare, uitand acest Kelemen Hunor ca este cetatean roman, ca s-a nascut aici. Din pacate, lider oportunisti, populisti din UDMR promoveaza aceste idei de lipsa de respect pentru istoria si realitatile tarii in care te-ai nascut si al carei cetatean esti".

Ungaria a anuntat oficial vineri ca nu sustine aderarea Romaniei si Croatiei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), invocand faptul ca autoritatile romane ar fi decis suspendarea cursurilor Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures. Aproape 2.000 de persoane au participat miercuri, in fata Prefecturii din Targu Mures, la un miting de protest fata de desfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic.

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a afirmat, joi, in debutul sedintei de Guvern, ca problema de la Liceul Romano-Catolic din Targu Mures nu este a institutiei pe care o reprezinta, ci este o "problema locala", existand o solutie, pe care nu a prezentat-o insa public. Premierul Mihai Tudose a comentat, ironic, ca situatia din Targu Mures este "ditamai problema nationala", pe cand adevarata criza este in Ucraina, unde sunt inchise toate scolile romanesti.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea va initia procedura de reinfiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu Mures "imediat dupa ce conditiile legale vor permite", astfel incat unitatea de invatamant sa functioneze ca entitate juridica independenta.

"In ultima jumatate de an, in ultimele luni, am incercat sa conving presedintele statului si pe toti ministrii educatiei ca, in cazul liceului din Targu-Mures, are loc o incalcare continua a drepturilor care, mai devreme sau mai tarziu, va avea repercusiuni. Marti i-am cerut si presedintelui Partidului Social Democrat sa isi asume curajul unei decizii politice in acest caz", a spus liderul UDMR.

Scandalul privind desfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures are la baza o decizie a Tribunalului Mures din luna iunie a acestui an, prin care a fost anulata decizia din august 2015 a Inspectoratului Scolar Mures care reglementa infiintarea noii unitati scolare.