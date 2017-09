UPDATE ora 13.35 Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele de numire in functie a noilor ministri de la Aparare si Economie, Mihai Fifor, respectiv Gheorghe Simon. Ceremonia de depunere a juramantului va avea loc la ora 15.00, Palatul Cotroceni.

”Klaus Iohannis a semnat marti, 12 septembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind revocarea din functia de membru al Guvernului a domnului Mihai-Viorel Fifor, ministrul Economiei; Decret privind numirea domnului Mihai-Viorel Fifor in functia de ministru al Apararii Nationale; Decret privind numirea domnului Gheorghe Simon in functia de ministru al Economiei. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc marti, 12 septembrie a.c., ora 15:00, la Palatul Cotroceni”, potrivit unui comunicat de presa transmis de Administratia Prezidentiala.

Liviu Dragnea a declarat ca l-a sunat luni seara pe presedintele Klaus Iohannis pentru a-l informa despre aceste modificari, iar, "in principiu", seful statului a fost de acord cu aceste propuneri.

Mihai Fifor ar putea fi noul ministru al Apararii, dupa ce Adrian Tutuianu a demisionat din functie. In prezent, Mihai Fifor este ministru al Economiei. In locul lui, noul ministru al Economiei ar putea fi numit Gheorghe Simon.

Mihai Fifor este cunoscut ca fiind un apropiat al lui Liviu Dragnea, potrivit Digi24. El este presedintele Consiliului National al PSD, dar si fost presedinte al comisiei parlamentare pentru alegerile prezidentiale din 2009.

Gheorghe Simon are 65 de ani si este la al doilea mandat de deputat. A fost ales pentru prima data in Parlament in 2012. In prezent, acesta conduce doua comisii, cea de validare si cea pentru statului deputatilor.

Sursa foto: Agerpres / Liviu Sova