“Domnul Dragnea a facut promisiuni electorale fara acoperire, a castigat voturi mintind oamenii iar dupa alegeri si cu doar cateva zile inainte de instalarea guvernului PSD a venit sa-mi ceara sa modific codul fiscal pentru a mentine taxe care conform legii urmau sa fie eliminate. Responsabilitatea intreaga pentru lipsa de coerenta se gaseste la PSD.

Cum puteam noi, impotriva oricaror reguli de predictibilitate, sa modificam in decembrie 2016 prin Ordonanta de Urgenta, la “rugamintea” domnului Dragnea, o decizie a Parlamentului doar pentru ca PSD-ului nu-i mai ieseau calculele trambitate in campania electorala. Cetatenii ne-ar fi judecat aspru daca, dupa alegeri - cand un nou guvern isi pregatea bugetul - am fi luat o asemenea decizie cu impact major.

Faptul ca domnul Dragnea mai inventeaza o “gaura” in buget de 7 miliarde pe care o pune pe seama deciziilor noastre este o ironie a sortii. Acum se vede clar, prin anuntul rectificarii bugetare, cine si cum face adevaratele gauri in bugetul tarii.

Presedintele PSD trebuie acum sa-si asume gaurile la buget facute in ultimele opt luni prin decizii populiste fara sa tina cont de faptul ca o tara trebuie guvernata in asa fel incat sa nu se amaneteze bunastarea cetatenilor pe termen scurt, mediu si lung.

Domnule Dragnea, 2+2 nu fac 7 nici macar cand ati castigat alegerile. Recunoasteti falimentul programului de guvernare si minciunile din campania electorala pana cand nu va fi prea tarziu sa corectati erorile”.