Presedintele Klaus Iohannis se va afla in SUA incepand de luni, pentru a participa la Adunarea Generala ONU, in calitate de sef al delegatiei romane. Seful statului va rosti un discurs, va participa la receptia organizata de catre presedintele SUA Donald Trump, va avea intrevederi bilaterale cu secretarul general ONU, cu presedintele Adunarii Generale, precum si cu omologi din alte state. De asemenea, se va intalni cu reprezentantii principalelor organizatii evreiesti din Statele Unite, precum si cu reprezentantii comunitatii romanesti din zona Philadelphia.

"In perioada 18-22 septembrie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, se va afla la New York, unde va conduce delegatia romana participanta la segmentul la nivel inalt al celei de-a 72-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Acest segment, cu care debuteaza fiecare sesiune anuala a Adunarii Generale a ONU, reprezinta cea mai ampla reuniune a sefilor de stat sau guvern din cadrul sesiunii. Nivelul ridicat de participare reflecta importanta agendei de dezbatere, ONU fiind forumul cu cea mai mare legitimitate la nivel global", anunta Administratia Prezidentiala, potrivit News.ro.

Programul vizitei lui iohannis va cuprinde, printre altele, sustinerea discursului national in cadrul sesiunii de dezbateri generale a Adunarii Generale a ONU, participarea la reuniuni la nivel inalt, organizate de catre Romania impreuna cu alte state, precum si de catre Secretariatul ONU, participarea la receptia oferita de presedintele SUA, Donald Trump, sefilor de delegatii care iau parte la segmentul la nivel inalt al Adunarii Generale. De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis va avea o serie de intrevederi bilaterale cu Secretarul General ONU, cu presedintele Adunarii Generale, precum si cu omologi din alte state.

In discursul din plenul Adunarii Generale, Presedintele Romaniei va pune accent pe "importanta unei ordini internationale bazate pe principii si reguli, pe statul de drept la nivel international, pe nevoia intaririi ONU si adaptarii sale la provocarile actuale si va sublinia necesitatea unui raspuns eficient pentru principalele provocari la adresa pacii si securitatii internationale si din regiunea noastra".

Totodata, in cadrul evenimentului privind Educatia pentru Pace, organizat de Romania, cu participarea altor oficiali de rang inalt, presedintele Iohannis va sublinia rolul pe care il are educatia inclusiva si de calitate pentru toti in prevenirea conflictelor, a radicalizarii tinerilor si a violentei, in promovarea tinerilor ca actori esentiali ai pacii, respectiv importanta asigurarii accesului la educatie ca drept fundamental al omului si a educatiei ca factor de progres in societate, de natura sa conduca la atingerea obiectivelor ONU.

Presedintele Klaus Iohannis va participa, de asemenea, la un eveniment organizat de Secretariatul ONU, dedicat lansarii unui Raport care promoveaza egalitatea de sanse intre barbati si femei (Raportul comun HeForShe 10x10x10 Impact Champions). In cadrul acestuia, Presedintele Romaniei va avea o interventie in calitatea sa de membru, alaturi de alti noua sefi de state si de guverne, al primului grup la nivel inalt, initiat in 2015, care pledeaza pentru egalitatea de sanse intre barbati si femei.

In contextul lansarii recente a campaniei pentru ocuparea de catre Romania a unui loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, in mandatul 2020-2021, presedintele Klaus Iohannis va sustine in cadrul reuniunilor bilaterale si multilaterale la care va participa importanta atingerii acestui obiectiv al statului roman si principalele argumente care recomanda tara noastra in aceasta competitie.

Iohannis va mai avea intalniri, in cadrul vizitei in SUA, cu reprezentantii principalelor organizatii evreiesti din Statele Unite, precum si cu reprezentantii comunitatii romanesti din zona Philadelphia.