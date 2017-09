Marin Anton a declarat ca a fost la o nunta si ca, la putin timp de la sosire, a iesit pe terasa, unde, la cativa metri distanta, se afla si Niculae Badalau impreuna cu alti cativa barbati, potrivit News.ro.

"A inceput sa strige la mine «Mai Antoane!», sa ma injure de maicuta mea, sa ma ameninte ca ma omoara si ca ma aranjeaza el. In timpul asta s-a apropiat de mine si mi-a dat un pumn de palma in gura" a relatat Marin Anton, adaugand: "Cred ca mi-a dat cu podul palmei"

El a explicat ca a incercat sa pareze, dar ca in urma loviturii i-a fost sparta buza, motiv pentru care a mers la IML, pentru certificat medicol-legal si a facut si plangere penala.

Marin Anton a precizat ca el si Badalau sunt competotori politici si ca din aceasta postura il critica.

Intrebat daca si-ar retrage plangerea in cazul in care Niculae Badalau si-ar cere scuze, liberalul a precizat ca acest lucru nu se va intampla.

Presedintele Executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, duminica, referindu-se la acuzatiile liberalului Marin Anton potrivit carora l-ar fi lovit, ca a avut un schimb de replici cu acesta si ca detesta violenta, apreciind ca liberalul are frustrari si ca vrea sa devina vedeta. Afirmatiile lui Badalau au fost sustinute si de presedintele CJ Giurgiu, Marian Minea, care a sustinut ca Marin Anton nici macar nu fusese invitat la nunta la care a avut loc incidentul si ca are antecedente in judet.

"Pur si simplu nu am avut decat un schimb de replici cu domnul Anton. Nu stiu de unde a iesit toata povestea asta. Nu sunt de acord cu violenta, detest violenta", a sustinut Badalau la Antena 3, declarandu-se "stupefiat vizavi de ceea ce se spune, pentru ca acolo erau 500 de martori".

Liderul PSD a tinut sa sublinieze ca nu este un om violent.

"Nu l-am lovit, frustrarile dansului politice, provocarile pe care le face, nu le inteleg", a adaugat Badalau, ssunand ca detesta inclusiv violenta verbala si ca schimbul de replici cu Marin Anton a durat cateva secunde.

"Dansul vrea sa devina vedeta", a apreciat Niculae Badalau, adaugand ca nu a fost inca la politie, dar ca va merge daca va fi chemat.

Presedintele Consiliului Judetean Giurgiu Marian Minea a confirmat si el declaratiile lui Badalau, adaugand ca Marin Anton nu fusese invitat la nunta si ca are antecedente in judete in ceea ce priveste astfel de incidente.

Sursa foto: Nomad_Soul/Shutterstock.com