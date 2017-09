”Eu le-am adus aminte colegilor mei si va aduc aminte si dvs. ca aceasta lege a fost deblocata de mine. Dupa ce a fost blocata foarte mult timp, chiar daca unii coelgi nu au fost fericiti, am spus atunci ca este o lege utila, chiar adca este o lege dura, chiar daca o sa fie suparati cei care sunt fumatori ca si mine, trebuie sa ne gandim la doua lucurri importante: la sanatatea copiilor si a celor care nu fumeaza si chiar si la sanatatea noastra, a celor care fumam, ca poate odata ne trezim si aceasta lege ne ajuta sa ne lasam de acest viciu pagubos. Si le-am spus ca eu nu mi-am schimbat parerea, nu vad de ce trebuie sa modificam legea, in consecinta pozitia mea este foarte clara si anume ca legea trebuie sa ramana nemodificata”, a declarat Liviu Dragnea, conform News.ro.

Amendamentele propuse la legea anti-fumat urmeaza sa fie discutate marti de catre comisia de sanatate a Camerei Deputatilor. Propunerile de modificare au in vedere ca „fumatorii sa se poata constitui in asociatii sau cluburi de fumatori care pot amenaja spatii speciale destinate exclusiv fumatului si activitatilor asociate fumatului” sau eliminarea sintagmei ”exclusiv in zona de tranzit a aeroporturilor internationale”, deschizand astfel posibilitatea de amenajare a spatiilor de fumat si in alte spatii natural accesibile publicului, precum baruri sau restaurante.