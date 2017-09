Guvernul a decis alocarea, intr-o prima etapa, a peste 36 de milioane de lei din fondul de interventie pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale din vestul tarii, pentru reparatii la 16 spitale, 23 de dispensare, 251 de unitati scolare, posturi de politie, biserici si alte unitati de interes public. Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat, joi, la inceputul sedintei Executivului, ca aceasta suma reprezinta o prima etapa, urmand ca saptamaniile viitoare, in functie de evaluarile din teritoriu, sa mai fie alocate si alte sume, potrivit News.ro .

”Printr-un efort colectiv cu Ministerul Afacerilor Interne, cu toate prefecturile din judetele afectate - vorbim de zece judete in acest moment - am reusit sa realizam proiectul de hotarare privind alocarea unor sume din fondul de interventie pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale. Vorbim de o suma de peste 36 de milioane de lei pentru cele zece judete, pentru reparatii la 16 spitale, 23 de dispensare, peste 251 de unitati scolare - gradinite, scoli, licee, colegii, posturi de politie, biserici si alte unitati de interes public”, a declarat ministrul Dezvoltarii Regionale, Sevil Shhaideh, in debutul sedintei Executivului.

Aceasta a tinut sa precizeze ca este vorba de o prima etapa, adica „urgenta maxima” si urmeaza ca peste cateva saptamani alti bani sa fie alocati in functie de evaluarile din teritoriu.

„E o prima etapa, pentru ca in aceasta perioada, respectiv marti, miercuri toate comitetele pentru situatii de urgenta au lucrat la foc continuu pentru evaluarea tuturor pagubelor. Astazi ce prezentam Guvernului spre aprobare este prima etapa, maxima urgenta, urmand ca in urmatoarele saptamani, in functie de finalizarea evaluarilor, sa revenim cu alte obiective de interes public”, a punctat vicepremierul Shhaideh.

Sursa foto: Agerpres