Scretarul geneal adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a trimis un comunicat de presa dupa ce Sevil Shhaideh a fost pusa sub acuzare, in care sustine ca fostul director al SRI, George Maior, si Victor Ponta vor sa-l dea jos pe Dragnea.

„Suntem pur si simplu stupefiati! In plin scandal national ce are ca subiect abuzurile statului paralel, sustinut de inregistrari, filmari, declaratii incendiare din interior, scandal care este preluat pana si de presa internationala, ramasitele fostului binom, in loc sa-si prezinte in bloc demisiile de urgenta, continua batalia nu numai impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea, ci pur si simplu impotriva romanilor care au votat pentru o schimbare totala de paradigma, pentru drepturi, libertati fundamentale, stoparea abuzurilor, pentru a nu mai exista frica si nu in ultimul rand pentru asanarea institutiilor statului, citeaza Adevarul.

Pentru ca exista tot mai multe informatii ca ramasitele binomului ce se simt amenintate de campania de curatare a sistemului, declansata de PSD, actioneaza coordonat impotriva lui Liviu Dragnea, presedintele partidului, printr-o adevarata operatiune desfasurata in mod special prin intermediul DNA si a acoperitilor din presa.

Adica, ne spun sursele, George Maior, cel care de ani de zile se viseaza presedinte al PSD, prim-ministru sau chiar presedinte de tara, in echipa cu Coldea, Kovesi si recent cu grupul Ponta, coordoneaza un plan de eliminare a lui Liviu Dragnea utilizand ultimele resursele pe care le mai au in sistem. Iar actiunea de astazi, impotriva viceprim-ministrului Sevil Shhaideh, este doar o ultima zvacnire in batalia pe care o duc impotriva PSD.

Stim de mult despre acest plan, suntem informati chiar si din interiorul a ceea ce numim statul paralel de toate „odioseniile" pe care le pun la cale, si ii anuntam public ca nu vor avea nicio sansa sa duca acest plan pana la capat. Si in perioada imediat urmatoare este posibil sa cerem revocari, demisii si anchete vizavi de toate declaratiile socante aparute in ultimele saptamani.

Pentru ca nu vom abdica niciodata de la promisiunile facute romanilor: democratizarea reala a Romaniei si aducerea in matca constitutionala a tuturor institutiilor statului. Punct“, a spus Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD.

Senatorul PSD Paul Stanescu, liderul organizatiei judetene Olt, a declarat, vineri, ca situatia vicepremierului Sevil Shhaideh, pusa sub acuzare de DNA, va fi analizata luni in partid, el mentionand ca va sustine ca aceasta sa nu demisioneze, intrucat beneficiaza de prezumtia de nevinovatie.

„Orice cetatean din aceasta tara, indiferent ca are functie de ministru, premier, parlamentar, beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, e dreptul unui om. Aceasta situatie probabil ca o vom analiza in partid luni, ne vom intalni cu totii”, a spus Stanescu intr-o interventie telefonica la Realitatea Tv.

Intrebat daca Shhaideh ar trebui sa demisioneze din Guvern, Stanescu a raspuns: „ De ce sa-si dea demisia? E condamnata, are hotarare definitiva si irevocabila, e condamnata sa-si dea demisia? Nu inteleg de ce sa-si dea demisia? Nu trebuie sa-si dea demisia. Eu voi sustine ca Sevil Shhaideh sa nu-si dea demisia”.

„Atat cat o cunosc eu, nu e un om care sa faca ilegalitati. E cunosc de foarte multi ani si nu cred ca e in stare sa faca ilegalitati. Poate a gresit”, a mai spus Stanescu.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat ca a fost pusa sub acuzare de procurorii DNA. Oficialul a stat jumatate de ora la DNA si a luat la cunostinta acuzatiile. Procurorii DNA nu au dat detalii cu privire in ce calitate sau in ce dosar a fost audiata.