Anuntul a fost facut de Dragnea pe Facebook: "Am vorbit la telefon cu premierul Ungariei, Viktor Orban, si am convenit doua lucruri: 1. Noi vom rezolva problema aparuta la Liceul Catolic din Targu Mures. 2. Ungaria va acorda din nou sprijin Romaniei pentru aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica".

Liderul PSD sustine ca a explicat ca situatia de la Targu Mures s-a creat in urma unei sentinte judecatoresti si nu reprezinta un atac la adresa Bisericii Catolice sau la adresa minoritatii maghiare, dar ca este obligatia autoritatilor romane sa gaseasca rapid o solutie legala si durabila. "I-am promis ca vom gasi aceasta solutie", spune Dragnea.

El sustine ca premierul Orban a apreciat disponibilitatea spre dialog si a promis ca Ungaria va reacorda sprijin Romaniei pentru OECD. "Aderarea Romaniei la aceasta organizatie este un obiectiv major al politicii noastre externe, care ar putea fi atins chiar pe parcursul acestui an", adauga presedintele PSD, Liviu Dragnea.

Ungaria a anuntat oficial, in 8 septembrie, ca nu sustine aderarea Romaniei si Croatiei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), iar motivul invocat a fost inchiderea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targul Mures.

Scandalul privind desfiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures are la baza o decizie a Tribunalului Mures din luna iunie a acestui an, prin care a fost anulata o decizie din 2014 a Inspectoratului Scolar Mures care reglementa infiintarea noii unitati scolare.

Joi, procurorii DNA l-au trimis in judecata pentru abuz in serviciu si uzurparea functiei pe Stefan Somesan, inspectorul scolar general al Inspectoratului Scolar Judetean Mures care "a emis, fara drept", decizia prin care a dispus infiintarea, incepand cu anul scolar 2014-2015, a Liceului Teologic Romano - Catolic din Targu Mures, prin divizarea partiala a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din acelasi oras si transferarea claselor cu specializarea „cultul romano-catolic” care functionau in cadrul acestuia (4 clase cu un numar de 103 elevi) la unitatea scolara nou infiintata.

”In realitate, infiintarea unitatilor de invatamant este atributul administratiei publice locale si nicidecum al inspectoratelor scolare. Acest demers al inculpatului a avut drept consecinte vatamarea intereselor legitime ale unitatii de invatamant divizata ilegal (diminuarea bazei materiale fara masuri compensatorii etc.), vatamarea intereselor legitime ale elevilor de la Liceul Teoretic «Bolyai Farkas», transferati la unitatea scolara nou infiintata, a carei infiintare a fost ilegala, crearea unui folos necuvenit fundatiei respective, prin infiintarea in mod ilegal a unitatii scolare mai sus mentionate careia i-a fost atribuita personalitate juridica”, spun procurorii DNA.

Alaturi de fostul sef al ISJ Mures, procurorii l-au trimis in judecata si pe Tamasi Zsolt - Jozsef, director al Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, pentru infractiunea de abuz in serviciu in forma continuata.