Fostul premier Dacian Ciolos a scris, duminica seara, pe Facebook, ca "meritam mai mult decat o conducere politica in razboi de dimineata pana seara cu Justitia!", reactia sa venind dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca ancheta DNA in "dosarul Belina" reprezinta un atac violent la adresa Guvernului.

"Cred ca meritam mai mult decat o conducere politica in razboi de dimineata pana seara cu Justitia!", a scris Ciolos, informeaza news.ro.

Mesajul a fost postat la scurt timp dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, la Antena 3, ca dosarul Belina este o fictiune si ca miza DNA ar fi distrugerea PSD.

”Dosarul este o fictiune, dar are consecinte reale. Doua doamne ministru foarte importante, iar miza nici macar nu cred ca mai sunt eu. Miza cred ca este, de fapt, PSD. Pe de alta parte, cred ca tot ceea ce a aparut in ultima perioada, stenograme, acuzatii, declaratii, dezvaluiri de presiuni asupra unor judecatori, discutia din ce in ce mai acuta despre raportul Inspectiei Judiciare provoaca foarte mare agitatie si teama si provoaca si genul acesta de reactie. Dupa parerea mea, pe langa aceasta intentie de a distruge PSD este si dorinta de a preveni un raport rau. Se spune ca, de fapt, raportul este rau ca s-a inceput o actiune impotriva PSD. Eu nu am mai vazut alte actiuni la DNA in ultimele luni de zile”, a afirmat Dragnea.

Liderul PSD a mai sustinut ca a primit informatii conform carora procurorii DNA ar urma sa ajunga si la fiul sau.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut si el, intr-o interventie telefonica in aceeasi emisiune, ca se incearca o lovitura de stat, daramarea Guvernului si destramarea coalitiei PSD-ALDE. El a spus ca DNA a ajuns sa fie un instrument care face politie politica in Romania si ca a primit informatii ca se doreste deschiderea unor dosare penale pe numele lui si al lui Liviu Dragnea.

Vineri, DNA a anuntat ca a fost inceputa urmarirea penala a actualului vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale Publice Sevil Shhaideh, suspectata de abuz in serviciu, infractiune savarsita in perioada in care era secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, privind trecerea ilegala a unei parti din Insula Belina si Bratul Pavel din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate tot ilegal unei firme private.

In acelasi dosar, DNA a cerut si sesizarea Camerei Deputatilor pentru formularea cererii de urmarire penala a actualului ministru al Fondurilor Europene Rovana Plumb, la data respectiva ministru al Mediului, care ar fi initiat Hotararea de Guvern premergatoare pentru trecerea insulei de pe Dunare din administrarea "Apelor Romane” in cea a Consiliului Judetean Teleorman.

Sursa foto: Facebook / Dacian Ciolos