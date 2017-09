"Evenimentul organizat anual la Costesti, in judetul Hunedoara, de Asociatia Judeteana a Crescatorilor de Ovine „Dacia” este un rod al priceperii si traditiei si, pot spune, un eveniment impresionant. Multi fermieri, multe oi si mult interes pentru acest animal care ne strabate istoria ca un fir rosu", scrie Daea, potrivit News.ro.

Afirmatia vine la putin timp dupa ce ministrul a declarat pentru "Libertatea": "Stiti de ce merge oaia cu capul in jos? Ii este rusine de televiziuni, de ce vorbesc despre ea. Se jeneaza. Ar trebui sa stopam discutiile despre aceasta specie extrem de importanta pentru tara, necesara si foarte foarte valoroasa pentru cei care se ocupa cu asemenea activitate".

In 1 iulie, el declara la Antena 3 ca "oaia a unit generatii, oaia a descoperit muntele si a populat muntele".

"Oaia a dat mancare si ne-a imbracat, oaia a dezvoltat industria lanii, oaia a creat localitati, a generat comune si frumoase comune, uitati-va in Sibiu, oaia a sudat generatiile, tata cu fiul, bunicul cu nepotul. Marginimea Sibiului este construita din lana oii, din branza oii, din mielul oii. Astazi, sigur ca oaia are doar dorinta de a fi inteleasa de toti”, a spus ministrul Agriculturii.

In 11 iunie, la TVR, ministrul a definit oaia drept "aceasta combina vie, care recolteaza de la fata locului masa vegetativa si o transforma in lapte".

Declaratiile sale surprinzatoare despre oaie au inceput in 30 mai, cand Petre Daea afirma lau Antena 3, prezentand argumentele in favoarea schimbarii frunzei din brandul de tara cu o oaie, ca ”oaia este o statuie vie” si ca frunze are toata lumea, dar oi ca in Romania nu.

”Langa oaie gasesti o frunza, langa frunza nu poti sa gasesti o oaie”, a conchis Daea.

