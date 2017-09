Lista candidatilor nominalizati pentru negocieri de aderare ar putea sa faca obiectul unei decizii in cadrul reuniunii Consiliului OCDE de luni, 25 septembrie sau cu prilejul reuniunilor viitoare, potrivit News.ro. "Demersurile specifice diplomatiei romanesti din ultima perioada, indreptate spre un dialog de substanta cu statele membre ale organizatiei si cu structurile Organizatiei, au urmarit sa faca cunoscute atuurile si argumentele Romaniei de natura sa genereze consensul membrilor organizatiei cu privire la sprijinirea candidaturii tarii noastre", precizeaza MAE.

Ungaria a anuntat oficial in 8 septembrie ca nu sustine aderarea Romaniei si Croatiei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Ministerul pentru Afaceri Externe si Comert Exterior de la Budapesta, KKM, a precizat atunci ca OCDE a discutat o eventuala extindere, la Paris, iar Ungaria a profitat de ocazie pentru a informa Consiliul ca nu sustine nici candidatura Romaniei, nici pe cea a Croatiei. In cazul Romaniei, motivul era inchiderea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targul Mures.

In cazul Croatiei, motivul era scandalul privind compania petroliera ungara MOL. Zagrebul a emis un mandat de arestare pe numele directorului general al MOL, Zsolt Hernadi, acuzat ca i-a dat mita in valoare de 10 milioane de euro fostului premier croat Ivo Sanader, in 2008-2009. In urma acestei mite, MOL a achizitionat o parte dintre actiunile companiei croate din domeniul energiei INA.

Guvernul ungar a decis sa isi retraga sprijinul fata de admiterea Romaniei in diverse organizatii internationale, inclusiv OECD, invocand faptul ca autoritatile romane ar fi decis suspendarea cursurilor Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures.

Aderarea Romaniei la OCDE este un obiectiv strategic al politicii externe romane. Romania a reiterat, in 2012, intentia de aderare la organizatie prin scrisoarea premierului roman din acea perioada, Victor Ponta, adresata secretarului general al OCDE, Angel Gurria. Pentru a deveni membru OCDE, Romania trebuie sa primeasca sustinerea tuturor membrilor existenti deja, inclusiv a Ungariei.

