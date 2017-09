Am solicitat Primariei Sectorului 4 detalii privind stadiul de implementare a catorva dintre promisiunile facute in campania electorala, acum mai bine de un an.

Promisiune: 800 de blocuri reabilitate termic

Raspuns: Din iunie 2016 si pana in prezent in sectorul 4 au fost finalizate lucrarile de anvelopare termica pentru 58 de blocuri. De asemenea, 300 de blocuri se afla in faza de proiectare tehnica iar pentru alte 15 a fost emis ordinul de executie al lucrarilor.

Promisiune: 3.000 de noi locuri in crese

Raspuns: In cresele de pe raza sectorului 4 al capitalei, au fost amenajate pana in prezent 45 de locuri noi. De mentionat faptul ca, la data prezentei, in cadrul creselor care functioneaza in sectorul 4 al capitalei sunt disponibile peste 1000 de locuri, fapt care situeaza sectorul 4 pe primul loc in capitala, din acest punct de vedere.

Nota autorului – in ritmul acesta, pana la finalul mandatului de 4 ani vor fi create 180 de noi locuri in crese, mult sub cele 3.000 promise.

Promisiune: Acordarea de 5.000 de burse pentru elevi, annual

Raspuns: In primul an de mandat al primarului Daniel Baluta, in semestrele I si II, in Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti au fost acordate elevilor care frecventeaza cursurile unitatilor de invatamant preuniversitar, un numar de 9.692 de burse, reprezentand burse de performanta, de merit, de studiu, sociale si social-ocazionale.

Promisiune: Construirea unui teatru

Raspuns: Teatrul la care faceti referire se afla in stadiul de proiectare, urmand ca in perioada urmatoare sa aiba loc licitatia pentru executia lucrarilor.

Promisiune: Un bazin de inot

Raspuns: Cat priveste bazinul de inot, acesta va fi amplasat la scoala nr. 190 din sectorul 4 al capitalei. Pentru acest proiect, a fost efectuat un studiu de fezabilitate, urmand ca in perioada urmatoare sa aiba loc licitatia pentru executie.

Promisiune: Administratie electronica

Raspuns: In cadrul administratiei publice locale, urmeaza ca pana la finalul acestui an sa fie implementat Sistemul Integrat de Managament al Actelor.

Promisiune: Mai multa siguranta (promisiune generala)

Raspuns: Pentru cresterea sigurantei cetatenilor sectorului 4 au fost luate o serie de masuri, printre care: sporirea numarului de echipaje/ patrule ale Directiei Generale de Politie Locala Sector 4 pe strazile din sector; stabilirea itinerariilor de patrulare ale agentilor de politie locala, cu predilectie in zonele care au constituit obiectul celor mai multe sesizari privind tulburarea ordinii si linistii publice; crearea la nivelul sectorului 4 a grupurilor de cooperare dintre Politia Nationala si Directia Generala de Politie Locala Sector 4; deschiderea de colaborari cu institutiile abilitate in vederea efectuarii controalelor pe zona de competenta comerciala ( ANPC, Ministerul Agriculturii, etc..); majorarea numarului functiilor publice prin declansarea procedurilor de concurs in vederea selectiei de personal calificat; monitorizarea prin montarea camerelor de luat vederi si a senzorilor anti-efractie in incinta unitatilor de invatamant, in vederea diminuarii riscurilor de violenta; inchiderea pe timpul noptii a locurilor de joaca pentru copii in vederea asigurarii ordinii si linistii publice.

Promisiune: Locuri de parcare supraetajate.

Raspuns: Din iunie 2016 si pana in prezent au fost intocmite proiecte tehnice pentru 11 parcari supraetajate. Pentru trei dintre acestea a fost semnat contractul de executie.

Promisiune: Un parc de distractii.

Raspuns: Centrul Multifunctional se va construi pe Soseaua Oltenitei, la intrarea in parcul Oraselul Copiilor.

Oficialii Primariei nu au oferit detalii privind stadiul constructiilor.

