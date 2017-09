Administratia Prezidentiala a raspuns pozitiv cererii a 21 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale de initiere a unui dialog intre Presedintie si societatea civila privind vulnerabilitatile Curtii Constitutionale, reforma legislatiei electorale si pericolul grav si iminent in care se afla justitia sub atacul politic al actualei majoritati parlamentare.

Intalnirea va avea loc astazi, 27.09.2017, la Cotroceni, incepand cu ora 16.00. Din partea organizatiilor civice vor participa 6 reprezentanti.

Va amintim ca luni, 25.09.2017, cele 21 de organizatii au trimis Administratiei Prezidentiale o solicitare de audienta si o ampla analiza (https://goo.gl/12kwBx) in sustinerea urmatoarelor solicitari:

1. Sesizarea de catre Presedintele Romaniei a Comisiei de la Venetia pentru o opinie privind problemele de drept ridicate de:

a. Decizia nr. 396/06.06.2017, prin care CCR impune Parlamentului sa legifereze un prag valoric pentru infractiunea de abuz in serviciu,

b. Hotararea CCR 1/22.06.2017 privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente,

c. Decizia nr. 277/21.07.2017, care stabileste un drept exclusiv al CCR de a se pronunta direct asupra hotararilor judecatoresti supuse revizuirii in conditiile art. 509 pct. 11 din Codul de procedura civila,

care, in opinia noastra, sunt fie nelegale si netemeinice sau chiar contravin textului constitutional, fie sunt rezultatul arogarii de catre CCR a calitatii de legiuitor pozitiv, prin subminarea atributiilor altor puteri din stat.

2. Infiintarea la nivelul Presedintiei a unei Comisii pentru redactarea unui Cod electoral care sa porneasca un amplu proces de consultare publica cu partidele politice si societatea civila pentru reforma legislatiei electorale pentru aplicarea unor vechi deziderate ale societatii civile, cum ar fi:

a. Revenirea la doua tururi de scrutin pentru alegerea primarilor;

b. Eliminarea pragului electoral la alegerile locale pentru o cat mai buna reprezentare a comunitatilor locale;

c. Scaderea numarului de semnaturi necesare partidelor si independentilor care doresc sa candideze (la orice tip de alegeri);

d. Introducerea votului electronic la distanta pentru toate tipurile de alegeri, incepand cu alegerile pentru Parlamentul European din 2019;

e. Imbunatatirea prevederilor legale privind votul prin corespondenta, care s-a dovedit un esec la alegerile parlamentare din 2016;

f. Schimbarea modalitatii de finantare a partidelor si a campaniilor electorale, astfel incat contributiile financiare (cotizatii si donatii) sa se faca exclusiv prin metode de plata electronica, iar intrarile si iesirile de bani din conturile partidelor sau conturile de campanie sa se publice in timp real, atat in timpul, cat si in afara campaniilor electorale;

g. Legalizarea crowdfunding-ului pentru finantarea campaniilor electorale.

3. Exprimarea unei pozitii publice categorice si neechivoce privind pericolul grav la adresa independentei justitiei si luptei anticoruptie, precum si la pozitia Romaniei in Uniunea Europeana, pe care il reprezinta:

a. Proiectul de lege anuntat la 23 august 2017 de catre Ministrul Justitiei, care introduce mai multe modificari in Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecatoreasca si Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;

b. Initiativa legislativa parlamentara depusa de Presedintele Senatului pentru modificarea Legii nr. 303 din 28 iunie 2004, republicata, care modifica procedura de numire a procurorilor generali, adjunctilor acestora si procurorilor sefi de sectii din PICCJ, DNA si DIICOT;

c. Alte propuneri legislative parlamentare de natura sa impieteze asupra puterii judecatoresti si asupra actului de justitie.