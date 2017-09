”Nu vorbesc. A vorbit presedintele destul. A venit suparat din vacanta si ne-a certat pe toti”, le-a spus Dragnea jurnalistilor.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti seara, ca vicepremierul Sevil Shhaideh si ministrul Rovana Plumb ar fi trebuit sa demisioneze, iar varianta a doua era ca PSD sa le retraga sprijinul politic pentru ca persoanele urmarite penal, trimise in judecata sau condamnate nu trebuie sa faca parte din conducerea statului. El a spus ca "este pacat ca PSD nu a inteles nimic" din repetatele sale apeluri pentru intarirea statului de drept si a avertizat ca "aceasta cale nu este cea buna", scrie News.ro.

Presedintele a mai declarat ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confundat pozitia de acum cu aceea de profesor universitar, spunand ca abordarea acestuia a fost una inadecvata pentru ca, daca constata ca ceva nu este bine reglementat prin lege trebuia sa vina cu un act sa corecteze.

In contextul in care a vorbit despre atacurile politicienilor la adresa justitiei si despre "penalii" care au ajuns in conducerea statului, Klaus Iohannis a spus ca este nevoie de o implicare civica maxima si este nevoie ca aceia care doresc o justitie independenta sa se anunte si sa-si spuna opinia, precizand ca nu doreste prin aceste afirmatii sa se creeze impresia ca vrea sa cheme oamenii sa protesteze.

Seful statului a subliniat si ca il ingrijoreaza profund faptul ca se propune, prin proiectul de modificare a legilor justitiei, ca presedintele sa fie scos din procedura de numire a procurorilor sefi, spunand ca este o „greseala fundamendala”. Presedintele a mai spus ca mutarea Inspectiei Judiciare in subordinea Ministerului Justitiei aduce presiune politica asupra inspectiei.