“Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman”. Astfel începe juramantul de credinta pe care, conform art. 104 din Constitutie, trebuie sa-l depuna prim-ministrul si toti ceilalti ministri, la începutul mandatului lor. Va las pe d-voastra sa apreciati în ce masura ministrii Guvernului Tudose respecta juramantul facut, daca îsi ”daruiesc toata puterea si priceperea” pentru bunastarea cetatenilor romani, ori daca sunt dor în slujba unui grup restrans de afaceristi si politicieni, unii dintre ei cu grave probleme penale.

Faptele

In aceasta saptamana, Rosia Montana este vizitata de un expert evaluator al ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), prestigiosul organism raportor UNESCO, cel mai cunoscut si reprezentativ for al specialistilor internationali din domeniul patrimoniului cultural. In cadrul acestei vizite, reprezentantul ICOMOS, d-nul prof. dr. Helmuth Albrecht, de la Universitatea Tehnica din Freiburg, este însotit de specialisti romani si internationali în patrimoniu cultural. Scopul vizitei nu este secret: evaluarea sitului cultural Rosia Montana in vederea admiterii dosarului depus pentru includerea UNESCO.

Cu toate, acestea, intr-un mod absolut sfidator si umilitor, Guvernul Romaniei, prin reprezentantii sai, blocheaza accesul grupului de experti in cea mai spectaculoasa componenta a sitului de la Rosia Montana – ansamblul de galerii subterane antice, medievale, moderne si contemporane din Masivul Carnic. Într-un raspuns pe care l-am primit, ieri, la o scrisoare transmisa saptamana trecuta ministrilor Culturii si Economiei, presedintelui ANRM si Minvest Deva (reprezentantul statului roman in proiectul minier), se spune ca pentru a vizita galeriile în discutie ar fi nevoie de… acordul companiei RMGC!

Pentru a le fi clar domnului premier si domnilor ministri, precum si celorlalti reprezentanti ai statului roman: compania miniera NU este proprietarul Masivului Carnic si nici al galeriilor din Rosia Montana. Licenta pe care compania miniera o detine (obtinuta într-un mod care ar merita mai multa atentie de la DNA) nu-i da absolut niciun drept asupra patrimoniului cultural de la Rosia Montana, cu atat mai mult cu cat dupa aproape 20 de ani de la obtinerea licentei, RMGC nu a reusit sa faca un proiect care sa respecte legile romanesti! Romania NU si-a vandut si nici nu si-a concesionat istoria si cultura companiei miniere! Si, cel putin teoretic si tinand cont de juramantul depus, Guvernul si ministrii, agentiile si alte institutii publice au o datorie fata de cetatenii romani sa promoveze istoria si cultura Romaniei, ca parti relevante ale istoriei si culturii europene si universale. Raspunsul pe care l-am primit, si, in sine, blocarea accesului echipei de experti internationali si romani la cunoasterea istoriei si culturii Romaniei reprezinta abdicarea de la aceasta datorie si, fara vreo exagerare, e o tradare a intereselor cetatenilor romani.

Pretextele invocate in raspuns sunt praf în ochi. Cum am aratat, istoria si cultura Romaniei NU sunt proprietatea companiei miniere. Galeriile din Carnic pe care echipa de experti si-a manifestat intentia sa le evalueze pot fi vizitate în siguranta. Le-am vizitat chiar eu in urma cu cativa ani! Nu e cu nimic mai periculos sau mai greu decat o plimbare pe un drum de munte! Mau mult, din echipa de experti internationali face parte si d-na Beatrice Cauuet, care a cercetat ani la rand galeriile din Carnic si sunt absolut convins ca nu ar fi propus un traseu periculos. La fel cum sunt cat se poate de sigur ca in Romania se poate forma în mai putin de jumatate de zi o echipa de salvatori minieri care sa însoteasca, pentru orice eventuala problema, grupul de experti. Cu o singura conditie sa se doreasca acest lucru!

Asta presupune, desigur, ca reprezentantii Guvernului sa lucreze pentru cetatenii Romaniei!".