Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca nu are credite in lei, in contextul in care a fost intrebat de legatura dintre cresterea indicelui ROBOR si faptul ca Guvernul a incasat dividende de la companiile de stat.

"Eu personal, ca persoana fizica, Slava Domnului, nu am credite. (...) dar va spun ca in viata mea ca intreprinzator am avut foarte multe nopti de nesomn pentru ca am gajat cu bunurile proprii ca intreprinzator creditele pe care le-a luat societatea mea si nu e simplu sa stii ca, daca apare un accident, poti sa ramai fara casa, fara nimic si te trezesti pornind de la zero. Empatizez cu cei care au credite si ii inteleg foarte bine", a declarat Tariceanu, potrivit...