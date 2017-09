Legile Justitiei ar trebui sa ajunga la dezbatere in Parlament, in pofida avizului negativ dat de CSM proiectului de modificare a acestor legi, pentru ca "majoritatea din Parlament are posibilitatea sa porneasca o dezbatere serioasa" pe aceste proiecte, a declarat, vineri seara, liderul PSD, Liviu Dragnea.

"O parte din prevederile din aceste proiecte sunt sustinute, o parte din prevederile respective sunt sustinute cu propuneri de modificare si imbunatatire a lor, iar o parte nu sunt sustinute. Nu am vazut in aceasta zona o respingere totala a acestor proiecte de lege, dar, pana una alta, daca tot discutam de majoritati, pentru ca daca in CSM ar fi fost prezent si ministrul Justitiei si daca CSM avea o alta pozitie, era un aviz favorabil'' a declarat Liviu Dragnea, scrie News.ro.

Asta nu inseamna ca Parlamentul nu are dreptul sa dezbata aceste legi. Deci cred ca si majoritatea din Parlament are posibilitatea, si nu numai majoritatea, are posibilitatea sa porneasca o dezbatere serioasa pe aceste proiecte de legi intr-un cadru unde toate asociatiile magistratilor, toate institutiile sa vina sa se exprime si, la final, sa iasa un parchet pe care il doreste toata lumea sau pe care il doreste toata lumea de buna-credinta", a adaugat Dragnea la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD de la Sucevita.

El a mai spus ca nu crede ca opinia presedintelui Iohannis, ca "legile sa fie ingropate", este una corecta. Presedintele Klaus Iohannis, aflat la Tallinn, a declarat, vineri, ca, dupa avizul negativ al CSM la legile justitiei, ”trebuie mers inapoi la text, trebuie renegociat” cu sistemul de justitie, pentru ca nu se poate face altfel reforma.

”Un astfel de raspuns trebuie sa dea foarte mult de gandit initiatorilor, pentru ca aici nu e vorba de raspunsul unor persoane din CSM. S-au facut intalniri cu aproape toti magistratii cred si rezultatul este deci rezultatul unui proces care a preocupat si a miscat intregul sistem de justitie. Ori, raspunsuri simpliste de tipul ca se opun reformei nu cred ca sunt adecvate in aceasta situatie. Parerea mea este ca trebuie mers inapoi la text, trebuie renegociat, trebuie vazut cum se poate construi daca se doreste chiar reformarea sistemului in asa fel incat sa se faca impreuna cu sistemul. Este, cel putin pentru mine, inimaginabil sa se faca o reforma a sistemului impotriva sistemului. Ar fi o mare greseala”, a afirmat presedintele Iohannis.

Intrebat daca, prin urmare, considera ca trebuie retrase aceste proiecte, seful statului a raspuns: ”Dupa parerea mea, este nevoie de o noua negociere a continutului cu sistemul, cu sistemul de justitie, pentru ca oamenii de acolo sunt oameni foarte bine calificati, care cunosc sistemul, cunosc legile. Deci, nu vorbim despre niste oameni care nu cunosc continutul. Ei cunosc foarte bine si cred ca intelept ar fi sa se revina la faza de discutie cu sistemul.”

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si-a explicat, joi seara, la Antena 3, absenta de la plenul CSM - care a dat aviz negativ propunerilor de modificare a legilor Justitiei- prin faptul ca votul CSM era unul previzibil, iar prezenta sa nu ar fi putut sa il influenteze, ci doar sa determine dezbateri si mai aprinse. El a atras atentia ca procurorii au votat "in bloc" impotriva si a mai spus ca are convingerea ca "votul negativ exprima si dorinta de conservare a actualelor privilegii pe care magistratii le au". Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ joi propunerilor de modificare a legilor Justitiei. Avizul CSM este consultativ.

