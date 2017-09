Intrebat daca va fi sesizata CCR pe aceasta tema, Dragnea a raspuns: ”Din moment ce ministrul Justitiei a venit in Guvern si a prezentat o serie de argumente care ar sta la baza acelei sesizari, inseamna ca sunt sanse sa apara sesizarea”. Liderul PSD a precizat ca aceasta decizie nu se ia in forul politic al partidului, scrie News.ro.

”Ministrul Justitiei, chiar daca vad ca a inceput sa fie atacat de cei care il laudau la un moment dat, am inteles ca va veni un proiect de sesizare bazat pe argumentele pe care le-a prezentat in nota sau in memo la Guvern. Cand va veni, cred ca vor fi argumente suficiente pentru ca Guvernul sa sesizeze CCR, daca ministrul vine intr-adevar cu ele”, a mai declarat Liviu Dragnea.

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat joi ca decizia privind sesizarea CCR in legatura cu posibilitatea ca procurorii sa ancheteze hotarari de guvern revine Executivului, insa redactarea documentului este facuta de MJ si ar putea fi gata pana luni. Toader a precizat ca judecatorii constitutionali vor trebui sa precizeze daca, in conditiile in care deja Curtea a stabilit ca procurorii nu pot face anchete in ceea ce priveste ordonantele, pot face astfel de anchete vizand hotararile de guvern.