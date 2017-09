Legile Justitiei ar trebui sa ajunga la dezbatere in Parlament, in pofida avizului negativ dat de CSM proiectului de modificare a acestor legi, pentru ca "majoritatea din Parlament are posibilitatea sa porneasca o dezbatere serioasa" pe aceste proiecte, a declarat, vineri seara, liderul PSD, Liviu Dragnea.

"O parte din prevederile din aceste proiecte sunt sustinute, o parte din prevederile respective sunt sustinute cu propuneri de modificare si imbunatatire a lor, iar o parte nu sunt sustinute. Nu am vazut in aceasta zona o respingere totala a acestor proiecte de lege, dar, pana una alta, daca tot discutam de majoritati, pentru ca daca in CSM ar fi fost prezent si ministrul Justitiei si daca CSM avea o alta pozitie, era un aviz favorabil'' a declarat Liviu Dragnea, scrie