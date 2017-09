Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, referindu-se la cresterea nivelului indicelui Robor, ca probabil ”colegii” de la BNR au fost putin plecati de acasa, pentru ca era rolul bancii nationale sa intervina, scrie News.ro.

”Eu la declaratii politice nu raspund. E o declaratie politica. Ce ar trebui sa ma duc sa-i fac? In primul rand, eu cred ca in momentul de fata, discutia despre ROBOR este cu totul disproportionata. Decoamdata vorbim de o crestere de la 1% la 1,5%, vorbim despre o crestere de 50 de puncte de baza. Inflatia a crescut cu mult mai mult decat atat”, a spus sambata Radulescu, in cadrul unei conferinte de presa la Sinaia.

In opinia sa, dobanzile nu au cum sa ramana la acelasi nivel daca va creste inflatia. El afirma in acest sens ca ”inflatia o sa devina pozitiva bine”. ”A spus-o si domnul Vasilescu, cred ca ieri (n.r. vineri, 29 septembrie): vremea dobanzilor mici se termina. SUA au marit deja dobanda de doua sau de trei ori. Vorbim de noua ani in care dobanzile au fost foarte, foarte mici. Se termina chestia asta, nu poate sa dureze la nesfarsit”, puncteaza Radulescu.

Intrebat daca ar trebui sa ne asteptam la rate mai mari, oficialul BNR a raspuns ca ”sigur ca da”. ”De cand tot spunem treaba asta? Vor creste si dobanzile la depozite, evident. Deocamdata, dobanzile la depozite sunt foarte, foarte scazute si ele deja nu mai acopera inflatia”, adauga Radulescu.

Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, referindu-se la cresterea nivelului indicelui Robor, ca probabil ”colegii” de la BNR au fost putin plecati de acasa, pentru ca era rolul bancii nationale sa intervina. ”Macar sa stim: mai e Banca Nationala a Romaniei sau e o structura de zei care se ocupa de propria lor existenta, foarte buna de altfel”, a afirmat premierul.

”Cred ca colegii nostri, ai romanilor sau care ar fi trebuit sa fie colegii romanilor de la BNR au fost putin plecati de acasa, fiindca asta era rolul BNR - sa nu lase sa creasca si sa nu lase niste actori sa se joace pe aceasta tema”, a afirmat premierul. Intrebat daca ar trebui sa intervina BNR, Mihai Tudose a replicat: ”Pai asta face BNR, nu se joaca la modul pozitiv pe aceasta piata?”.