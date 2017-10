In prima zi de scoala a studentilor, Victor Ponta a transmis un mesaj pe Facebook. Fostul premier a spus ca in loc sa ne preocupam de educatie, trebuie sa ne ingrijoram de ratele la banca si de preturile la carburanti, pentru ca "Uraganul Liviu produce pagube uriase".

"Ce pacat ca, in loc sa vorbim azi despre educatie, chiar trebuie sa ne ingrijoram despre economie ( rate la credite, preturi la carburanti si energie, companii nationale jefuite de toate rezervele, etc)! Degeaba se lupta “prietenii” sa acopere aceasta realitate - lucrurile merg din rau in mai rau / Uraganul “Liviu” chiar produce pagube uriase si nu se opreste pana in 2019 cand nu mai ramane nimic in picioare", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu