"Visul meu e ca fiecare copil sa aiba o educatie de calitate. Numai asa vom putea scoate o parte din tara din saracie si ne vom gasi, in sfarsit, echilibrul ca societate. Eu, de exemplu, nu ma pot uita linistit in oglinda pana nu reusesc sa imi duc misiunea pana la capat. Am o cauza, sunt dator alaturi de echipa mea din Minister cu reforma veritabila a educatiei, indiferent ca asta imi place sau nu, ca starneste critici sau nu. Fiecare copil trebuie si merita sa aiba acces direct la scoala, educatie, studii, fiecare copil merita un viitor, un viitor mai bun decat cel prezent”, a spus Liviu Pop, potrivit News.ro.

Aceasta nu este prima declaratie a ministrului Educatiei care genereaza comentarii si critici. In urma cu doua saptamani, el a afirmat in plenul Senatului, la dezbaterea motiunii simple privind Educatia, ca "greselile se pot corecta, erorile nu".

”Mi s-au adus nenumarate reprosuri in ultimele luni de cand am preluat conducerea acestui minister, multe dintre ele de ordin personal, cum scriu, cum ma exprim. Nu voi incerca sa ma disculp. In viata, ca si in politica, exista greseli si exista erori. Este esential insa faptul ca greselile se pot corecta, erorile nu”, a declarat Liviu Pop in fata senatorilor.

Sursa foto: Agerpres / Alex Tudor